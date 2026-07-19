Министър Ивкова: Нова формула за заплатите на болничните шефове още до края на юли

Още до края на юли високите заплати на директорите на държавни и общински болници, които здравният министър обяви на първата си пресконференция на поста, ще бъдат коригирани по нова формула.

„Не обявих война на лекарите, когато разкрих големите заплати на директорите на здравни заведения, които на практика са пред фалит и с огромни дългове. Така показах прозрачност, защото в здравната система всичко се разбира и не е редно да се шушука." Това каза в предаването „Защо" по bTV министър Катя Ивкова. И увери, че възнагражденията на ръководителите на болниците ще се обвържат с резултатите, като се вземат предвид множество фактори - от задълженията на здравните заведения до сключените договори с млади лекари. Така директорите вече няма да продължат да получават неадекватно високи заплати.

„Има законов механизъм, по който да се обвърже заплащането на изпълнителните директори и членовете на съветите на директорите с постигнатите резултати на ниво лечебно заведение", подчерта Ивкова.

„Министерството е изготвило анализи и разчети как това да се случи прозрачно и съобразно Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. Това ще се случи най-вероятно от по-следващата седмица", посочи министърката. Което означава до още до края на юли.

Най-голямата грешка, допусната в здравната система през последните години, е свързана с липсата на обвързване на заплащането с постигнатите резултати, заяви тя. Защото заплащането за дейност, която всъщност води до влошени здравни показатели, се оказва недостатъчен стимул.

„Все пак работим и живеем в условията на пазарна икономика. Нормално е заплащането да е свързано с постигнатите резултати. Това може би е изглеждало като труден процес, когато е стартирана реформата, но мисля, че вече натрупахме достатъчно години работа в условията на пазарна икономика, така че това ще бъде направено", посочи Ивкова.

Здравният министър сподели, че резултатите в медицината ще се разчитат спрямо финансовите показатели като рентабилността, показателя за привличане на млади лекари и този за задлъжнялост.

„За да може един изпълнителен директор да получава висока заплата, това означава лечебното заведение да няма прекомерно високи дългове, да може да ги обслужва, да не се налага да взима допълнителни средства и да изпълнява инвестиционната си политика така, както е предложена пред съвета на директорите", посочи Ивкова.

Тя допуска, че някои директори биха могли да подадат оставките си заради новата формула, но когато възнаграждението се определя прозрачно, би трябвало това да бъде прието. „Няма как, например, директорът на болницата в Ямбол да получава заплата, която изобщо не съответства на постигнатите финансови резултати", коментира тя случаят с болницата там, в която персоналът пренася пациентите на ръце и с одеала между отделенията.

Ивкова сподели, че е поискала от изпълнителния директор на Националната детска болница писмено да ѝ се предостави информация защо дружеството е изразходвало над 2 милиона лева. „Националната детска болница е приоритет на правителството и ще преодолеем и този правен абсурд", заяви тя.

„През последните години е имало пълно безхаберие спрямо изграждането ѝ. По време на последното служебно правителство, което приключи през юни 2023 година, беше изготвен подробен устройствен план и беше подготвен теренът. След това единственото, което се е случило за 3 години, е да бъдат разрушени старите сгради", коментира здравният министър.

По думите ѝ амбицията е тази детска болница да не бъде просто една сграда, а да бъде център за предоставяне на висококачествени медицински услуги за децата.

Според Ивкова може да има

лобита срещу централизираното купуване на лекарства

„Ако погледнем реакциите, след като беше анонсирано предложението на „Прогресивна България" за изменение на закона за обществените поръчки, което цели разходна ефективност при закупуването на лекарствени продукти и апаратура - нещо, което ще доведе за първи път до постигане на една цена за един и същи продукт в здравната система, наистина може да заключим, че има лобита в здравеопазването ни", каза Ивкова.

Едно лекарство – една цена за цялата държава

Централизираното закупуване на такива доставки не е само неин приоритет, а е приоритет на правителството. „Така че ние сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде реално отива. Дигиталните условия и възможности наистина могат да доведат до прозрачност, отчетност и прогнозируемост", убедена е тя.

„Преди около 3 седмици направих пресконференция с фокус върху управлението на лечебните заведения за болнична помощ. Базирах се на доклади от звеното за вътрешен одит. Една от аномалиите беше именно закупуването на лекарства в болниците на различни цени", посочи още Ивкова.