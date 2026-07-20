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https://www.24chasa.bg/zdrave/article/23253490 www.24chasa.bg

Нови 24 случая на лаймска болест, станаха 70 за този месец

Волен Стефанов

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Най-много заболели има в София и Габрово

За миналата седмица са регистрирани нови 24 случая на лаймска болест, съобщават от Националния център по обществено здраве и анализи. Заразените с лаймска болест са два пъти повече от същия период през миналия месец. 

През последната седмица са регистрирани най-много случаи в София и Габрово. Заразени има и в Стара Загора, Сливен, Благоевград, Видин, Кюстендил, Ловеч, Перник и Плевен. 

Случаите на варицела, обратно, намаляват почти три пъти спрямо средата на миналия месец. До момента през юли са регистрирани 475 заболели, докато само през първите две седмици на юни те бяха 1262. Общо за целия юни случаите достигнаха 1546.

Заболеваемостта от вирусни хепатити остава без промяна. Към третата седмица на юли са регистрирани малко над 70 случая - приблизително колкото и за същия период на юни.

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