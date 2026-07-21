Норовирус порази една трета от пътниците на круизен кораб в САЩ

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Епидемия от норовирус се разпространи на борда на круизния кораб National Geographic Sea Bird в американския щат Аляска, като близо една трета от пътниците са се разболели. Това е третото подобно огнище на същия кораб от края на май, предупредиха здравните власти.

Огнището е регистрирано на 12 юли, два дни след отплаването на кораба от Ситка и три дни преди планираното му пристигане в Джуно на 15 юли, съобщиха от Програмата за санитарен контрол на корабите (Vessel Sanitation Program – VSP) към Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC), съобщава New York Post.

По данни на CDC 18 от 62-ма пътници са развили симптоми като повръщане и коремни спазми.

За да ограничи разпространението на заболяването, екипажът е изолирал болните пътници и е засилил процедурите по почистване и дезинфекция съгласно плана за предотвратяване и реакция при подобни огнища.

Причината за настоящото огнище все още не е установена. От CDC съобщиха, че заболелите са помолени да предоставят проби от изпражнения или повърнато съдържимо, които ще бъдат изследвани за установяване на причинителя. Резултатите от лабораторните анализи все още се очакват.

Здравните власти посочиха, че VSP наблюдава ситуацията дистанционно, като следи действията на екипажа и спазването на санитарните мерки.

Случая представлява третото огнище на норовирус на борда на 46-метровия National Geographic Sea Bird, собственост на Lindblad Expeditions, от края на май насам.

От общо осемте огнища на круизни кораби, докладвани в американски пристанища през 2026 г., Sea Bird е единственият плавателен съд, засегнат повече от веднъж.

По време на круиз между 26 и 31 май са се разболели девет пътници и трима членове на екипажа. Няколко седмици по-късно, при плаване между 25 и 30 юни по маршрута Джуно – Кечикан, заболяват 20 от общо 95 души на борда.

И при двете предишни огнища здравните власти установиха, че причинител е норовирусът. Това е силно заразен вирус, който причинява остро стомашно-чревно заболяване с внезапно начало. Най-честите симптоми са силно повръщане, водниста диария, коремни болки и спазми. Макар често да е наричан „стомашен грип", той няма връзка с вирусите на грипа, уточняват от CDC.

Случаят със Sea Bird не е единственото сериозно здравно събитие, свързано с круизни кораби през тази година.

През април огнище на хантавирус на борда на кораба MV Hondius привлече международно внимание, след като бе свързано със смъртта на трима пътници.

През май Caribbean Princess също бе засегнат от огнище на норовирус, при което се разболяха над 100 души, според CDC.

Междувременно в САЩ продължава и друго голямо огнище – на циклоспориаза, свързано със заразена айсберг салата, сервирана в ресторанти Taco Bell. До момента заболяването е засегнало близо 7000 души в 34 щата, довело е до 94 хоспитализации, но няма регистрирани смъртни случаи, сочат данните на CDC.