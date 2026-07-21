Комисията за защита на конкуренцията проверява Здравната каса за 100 млн. евро харчове

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Проверката е по сигнали за ограничаване на конкуренцията

Комисията за защита на конкуренцията проверява Здравната каса за определянето на цените на медицински изделия и помощни средства за хора с увреждания, съобщават от пресцентъра. Причината за проверката са редица сигнали за ограничаване на конкуренцията.

Над 100 млн. евро публични средства отиват за глюкомери, пейсмейкъри, кардиовертер-дефибрилатори, сърдечни клапи, стент графтове, ставни протези, ортопедични изделия, инвалидни колички, слухови апарати, антидекубитални дюшеци, очила и инсулинови помпи, съобщават от Комисията.

Конкурентната среда е важна за качеството и достъпът до ключовите медицински изделия, допълват от КЗК.

Механизмът и критериите за плащането на медицински изделия от НЗОК се определят от министъра на здравеопазването. Точната цена се решава в процедура на експертна комисия, назначена от управителя на НЗОК. Министерството на здравеопазването договаря тези медицински изделия по реда на Закона за обществените поръчки.

КЗК призовава всеки с информация или становища, които могат да помогнат на проучването, да ги изпрати на електронния адрес [email protected]. След анализ на събраната информация Комисията ще прецени необходимостта от предприемане на последващи действия в рамките на законовите правомощия. а така.