Проучванията показват, че от когнитивните практики за поддържане на ума най-полезно е ученето на чужд език. Много полезни са и четене на книги, както и решаването на кръстословици и судоку, допълва още специалистът

Световният ден на мозъка – 22 юли, е още един повод да говорим за профилактиката на неврологичните заболявания, затова разговаряме с невролога от УМБАЛ „Софиямед“ д-р Юлиан Цветанов.

- Д-р Цветанов, кои са най-честите симптоми, заради които пациентите търсят консултация с невролог и кои от тях никога не бива да подценяваме?

- Симптомите, които водят пациента на преглед при невролог са много. Сред най-честите са болките във врата и кръста, изтръпването на крайниците, главоболието, световъртежа, треперене, но също и по-сериозни оплаквания като припадъци, развитие на слабост, промени в походката и затруднения при ходене, нарушения на съня и други.

- Главоболието е едно от най-разпространените оплаквания. Кога то е безобидно и кога може да бъде сигнал за сериозно заболяване?

- Главоболието наистина е сред най-честите оплаквания, които водят пациентите на преглед при нас. Причините за него може да са много разнообразни, като по-чести са високото артериално налягане, недоспиването, болките във врата и други. Обикновено главоболието не е застрашаващо здравето ни състояние, но може да е симптом на по-сериозно такова. Редно е да се потърси консултация със специалист при случаи на честа поява на главоболие при хора, които по принцип не страдат от такова или появата на внезапно много силно главоболие - често описвано от пациентите като удар, също и такова, което се съчетава с други симптоми като нарушаване на зрението, световъртеж, гадене, дразнене от светлина, слабост на крайници и други. Тези състояния може да са сигнал за по-сериозен проблем.

- Замайването и световъртежът често тревожат пациентите. Каква е разликата между двете състояния и какви заболявания могат да стоят зад тях?

- Това също са чести оплаквания и като главоболието са доста неспецифични. За тях може да има множество причини - ниско или високо артериално налягане, ниска кръвна захар, инфекции, може да се проявят при пътуване особено с повече завои. Като цяло няма ясна граница между замайването и световъртежа и често пациента описва едно и също състояние с един от двата термина.

Световъртежът е състояние, което настъпва внезапно, често се провокира при промяна на положението на тялото и главата и е съпроводено с гадене. Обикновено се свързва с претоварване на вестибуларния апарат. Замайването пък е по-скоро хронично състояние. Често срещано при по-възрастни пациенти и е по-скоро свързано с възрастови промени в кръвообращението. И двете състояния може да са симптом на по-сериозна диагноза като исхемичен мозъчен инсулт, затова е редно пациентите да се прегледат при специалист.

- Кои неврологични заболявания зачестяват през последните години? Наблюдавате ли тенденция те да се появяват и при по-млади хора?

- Мога да кажа, че неврологичните заболявания определено зачестяват и особено при по-млади хора често се срещат проблемите с болки във врата и кръста. Това се дължи на обездвижването, което е част от съвременния начин на живот. За съжаление трябва да кажа, че България остава на едно от първите места по честота на исхемичен мозъчен инсулт, което се дължи както на нездравословния начин на живот, така и на недостатъчната профилактика.

- До каква степен съвременният начин на живот – хроничният стрес, липсата на сън, заседналото ежедневие и прекомерното време пред екрани влияе върху здравето на мозъка?

- Споменах вече, че обездвижването е сред основните причини за честите болки във врата, кръста, гърба. Но движението ни е необходимо и за добрата работа на сърцето, белия дроб, а от там по-добре работят жлезите с вътрешна секреция, откъдето метаболизма се подобрява и имаме по-силен имунитет. Всичко в човешкия организъм е свързано. Пълноценният сън също е ключов. Всички възстановителни процеси протичат най-пълноценно по време на сън. Естествено ще спомена и здравословното хранене. Още един задължителен фактор, който всички лекари коментираме често.

- Какви навици доказано помагат да запазим мозъка си здрав възможно най-дълго?

- Ще трябва да се повторя, но здравословният сън - поне 6 часа без чести прекъсвания, е важен фактор. Здравословното хранене като се препоръчва средиземноморски тип диета с богати на полиненаситени мастни киселини от групата Омега, като се набляга повече на варена и печена храна, морски продукти, повече плодове, зеленчуци и ядки. Наличието на движение също е ключово, както и контрола и проследяването на вече диагностицирани заболявания при пациенти с такива – артериална хипертония, аритмия и дислипидемия. За здравето на мозъка са важни и упражненията за ума като четене на книги, решаване на кръстословици и судоку. Проучванията показват, че от когнитивните практики най-полезно е ученето на чужд език.

- Кои са най-честите митове за мозъка и неврологичните заболявания, с които се сблъсквате в практиката си?

- Доста заблуди и неточности се срещат сред разбиранията на пациентите, но те по-скоро се дължат на неосведоменост. Обикновено леки състояния се бъркат с настъпване на инсулт. Това е наистина сериозно състояние и понякога може да е трудно да се разграничи дори и от медицинско лице, така че при съмнение винаги е по-добре пациента или неговите близки да се обърнат към специалист. Бих искал да посъветвам всички да обръщат повече внимание на здравето си, да се стараят да живеят по-здравословно, а ако имат съмнения за симптомите си, да не се притесняват да питат лекарите специалисти.