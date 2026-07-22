Броят на починалите от ебола в Конго достигна 1000

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Броят на починалите от ебола в Конго от епидемията на ебола вече е над 1000.

Според официалните данни най-малко 999 души са намерили смъртта си, но броят вероятно е много по-голям. Тревожната статистика отбелязва най-бързо нарастващото разпространение на вируса в историята, предаде Асошиейтед прес.

В най-новата информация от Министерството на здравеопазването в ДР Конго се казва, че до миналата неделя са потвърдени 2473 случая, а броят на починалите е 999, информира БТА.

САЩ и Канада вече взеха мерки срещу разпространяването на вируса. Американците, връщащи се от ДР Конго, трябва да изчакат 21 дни в трета страна заради върлуващата епидемия от ебола.

В САЩ все още няма потвърдени случаи на заразата, но здравните власти взеха превантивни мерки.

От своя страна канадското правителство заяви, че ще откаже влизането на всеки чужденец, който е бил в Демократична република Конго през последните 21 дни.

Епидемичната вълна, обявена на 15 май тази година, не наподобява повечето минали огнища, тъй като за щама „Бундибуджо" на ебола, който причинява заболяването, няма одобрени специфични ваксини или терапии.

Редкият щам е причинил също така смъртта на повече хора за по-малко време от която и да било друга епидемична вълна, записана в историята, включително тази между 2013 г. и 2016 г., която се смята за най-смъртоносната - 11 хиляди починали от 28 хиляди потвърдени случая. При тази вълна бяха необходими 8 месеца, за да достигне хиляда починали.

Еболата е рядка, но силно заразна вирусна инфекция и може да бъде предадена чрез телесни течности като такива след повръщане, чрез кръв или семенна течност. Заболяването, което вирусът причинява, е тежко и в много случаи - фатално.