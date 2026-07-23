Мъж получи шанс за нов живот след 7-часова чернодробна трансплантация във ВМА

На 22 юли 2026 г. във Военномедицинска академия (ВМА) 42-годишен мъж получи нов шанс за живот след като му беше извършена поредна чернодробна трансплантация. Реципиентът е 42-годишен мъж, а донорът – 36-годишна жена.

Операцията е продължила повече от обичайното за подобни интервенции заради тежкото състояние на пациента. В нея са участвали специалистите от Първа клиника по коремна хирургия, а до трансплантацията се е стигнало след донорска ситуация в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ". Експлантацията на органите е извършена под ръководството на д-р Иван Иванов от Клиниката по чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология на ВМА.

Към момента пациентът е в стабилизирано тежко състояние, контактен и адекватен, съобщи ръководителят на трансплантационния екип проф. Ивелин Такоров.

Продължилата над седем часа и технически сложна интервенция е поставила сериозни предизвикателства и пред анестезиологичния екип, ръководен от д-р Едлир Груда, чиято прецизна работа е била от съществено значение за успешния изход от операцията.

От ВМА подчертават, че трансплантацията не приключва с края на хирургичната намеса, а поставя началото на нов етап, който изисква постоянни грижи и внимателно проследяване. Ключова роля в този процес има доц. Марина Конакчиева и екипът на Клиниката по гастроентерология, които съпътстват пациентите както при подготовката за трансплантацията, така и по време на възстановяването им.

Ръководството на Военномедицинска академия изказва съболезнования към близките на донора и им благодари за проявената човечност. Благодарение на решението им един човек е получил шанс за нов живот.

От академията изразяват признателност и към десетките специалисти, участвали в трансплантацията, както и към Изпълнителна агенция „Медицински надзор" и д-р Мая Младенова – координатор по донорство в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ", за отличната организация и взаимодействие при реализирането на донорската ситуация.

От ВМА отбелязват още, че вече две десетилетия академията е двигател в развитието на чернодробната трансплантация в България, а зад всеки подобен успех стои работата на десетки специалисти, обединени от общата цел да спасят човешки живот.