Двама души получиха шанс за нов бъбрек в Александровска болница

Мъж и жена с хронична бъбречна недостатъчност, получиха шанс за нов бъбрек след като бяха избрани с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо осем поканени за оценка от листата на чакащи. Бъбреците на 36-годишна жена, изпаднала в мозъчна смърт вследствие на мозъчен кръвоизлив, им бяха трансплантирани късно тази нощ в УМБАЛ "Александровска".

Двата екипа, експлантирали и трансплантирали бъбреците, са ръководени от доц. Владислав Младенов и доц. Пламен Димитров, със съдействието на съдовия хирург д-р Асен Тодоров.

Трансплантираният мъж е на 28 години, от обл. Враца и провежда хемодиализно лечение от 8 месеца. Жената е на 61 години, от гр. София и до момента не е била на диализно лечение. След интервенцията, двамата реципиенти се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, съобщиха от болницата.

Екипът на УМБАЛ "Александровска" изказва искрени съболезнования на близките на починалата и адмирира тяхното хуманно решение да дарят органите ѝ за спасяването на други човешки животи в най-трудния за тях момент.