СЗО отчита 300 000 удавяния на година, климатичните промени увеличават риска

Около 300 000 души се удавят всяка година, а климатичните промени увеличавата допълнително риска. Това съобщиха от Световната здравна организация. Удавянето е една от водещите причини за смърт сред децата на възраст между 5 и 14 години. Само преди няколко дни дете от Полша се удави в басейн в Слънчев бряг, като случаите в цяла Европа продължават да нарастват. По време на горещата вълна през юни стотици намериха смъртта си, опитвайки да се разхладят.

СЗО публикува първия си план, с който цели да намали тази статистика. 25 юли е Световният ден за предотвратяване на удавянията, който е използван в много страни за провеждане кампании за повишаване на осведомеността относно тази заплаха, отбелязва ДПА.

„Климатичните промени увеличават риска от удавяния. Екстремните метеорологични явления като наводнения, бури и горещи вълни стават все по-често срещани, допринасяйки за по-голяма опасност от удавяния", казват от СЗО, цитирани от ДПА и БТА.

Организацията съветва държавите членки да предприемат мерки, за да направят речните брегове и плажовете по-безопасни, и препоръчва уроци по плуване за деца, както и курсове по спасяване за парамедици.

В стратегията на СЗО се отбелязва, че „държавите се намират на различни етапи от развитието си", така че пакетът от мерки трябва да бъде „приложен към националната обстановка и използван заедно със съществуващите процеси в областта на общественото здраве, устойчивото и икономическо развитие", допълва ДПА.

От СЗО отбелязват, че колкото по-топъл става светът, толкова по-често хората влизат във водата, за да се разхладят. Проучвания във Великобритания сочат, че случаите на удавяне нарастват със 7,2 процента при всеки допълнителен градус топлина.