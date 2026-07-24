Пращайте сигнали, ако не сте доволни от медицинска помощ - ще имате отговор

Нови функции на мобилното приложение "еЗдраве" значително увеличават възможността на пациентите да контролират здравната система, да я предпазват от злоупотреби и източване на публични средства

1. Какви са най-честите злоупотреби в извънболничната помощ и как да ги разпознаваме?

Най-честите нарушения са свързани с неспазване на условията и реда за оказване на медицинска помощ по диспансерно наблюдение и профилактика, отказ за издаване на медицински направления, неспазване на работно време от личния лекар, неспазване на установените изисквания за работа с медицинска документация, лошо отношение към пациентите и други.

В специализираната извънболнична помощ това са неправомерно поискано заплащане за преглед, отказ на лекар специалист за извършване на преглед и отчетени, но неизвършени дейности.

2. Какви са най-честите нарушения в болничната помощ?

Най-честите нарушения са по отношение на условията и реда за оказване на медицинска помощ, свързани с неспазване на изискванията при изпълнение на задължителните диагностични и терапевтични процедури - неизпълнение на диагностично-лечебния алгоритъм, неправомерно поискани суми от здравноосигурени лица, допълнително заплатени суми за обслужване, свързано с престоя на пациентите в лечебни заведения, отсъствие на пациенти, установено при внезапен контрол; както и отчетени, но неизвършени дейности.

3. Как се подава сигнал, ако сме недоволни от здравната услуга?

Здравноосигурените лица имат право да подават жалби пред директора на РЗОК, при нарушения на закона и на договорите, когато не са удовлетворени от медицинските дейности. В жалбата се описват причините и се посочва най-малко едно от следните основания: отчетена, но неизвършена медицинска дейност; качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество; отказан достъп до медицинска документация; получени от изпълнител на медицинска или дентална помощ суми без правно основание. Съгласно НРД за медицинските дейности жалбите се подават в срок до 7 дни от установяване на някое от цитираните основания.

4. Какъв е срокът, в който се извършват съответните проверки по жалби или сигнали?

Проверките по жалби и сигнали се извършват в срок до два месеца от постъпването им, като за резултатите от проверката се уведомява жалбоподателят.

От РЗОК/НЗОК се предприемат действия относно всеки постъпил сигнал/жалба от пациенти с твърдения за отчетена, но неизвършена медицинска дейност. При сигнал, в който липсва информация, необходима за извършването на проверка, се изискват допълнителни данни от здравноосигуреното лице за изясняване на обстоятелствата в сигнала и за доказване на твърденията. Във всички случаи на постъпил сигнал за отчетена, но неизвършена дейност се извършва проверка на посоченото лечебно заведение, в определени случаи се извършва и проверка на друго лечебно заведение за изясняване на обстоятелствата.

5. Анонимни сигнали приемат ли се?

В НРД за медицинските дейности е посочено, че по жалби, при които не може да се идентифицира подателят, не се извършват проверки. Информацията се взема предвид, когато съдържа данни за конкретни лечебни заведения и нарушения, и допълнително се анализира.

6. Как “еЗдраве” помага на НЗОК да предотвратява измами?

Нови функции на мобилното приложение “еЗдраве”, което е разработено от “Информационно обслужване” АД, значително увеличават възможността на пациентите да контролират здравната система, да я предпазват от злоупотреби и източване на публични средства. Всички потребители на “еЗдраве” ще бъдат своевременно информирани за нови записи в електронното им пациентско досие - издадена рецепта, направление, готов резултат от лабораторно изследване и др. Сигналите основно са за несъответствие в данните и издадената им медицинската документация, отчетена дейност, която не е неизвършена, и повечето са за изпълнители на извънболнична медицинска и дентална помощ.

7. Какво се случва след проверка на НЗОК/РЗОК?

При установяване на нарушение въз основа на медицинската документация управителят на НЗОК/директорът на РЗОК е оправомощен да наложи санкция с издаването на индивидуален административен акт.

Размерът на санкциите е посочен в съответните текстове от действащите Национален рамков договор за медицинските дейности и от Национален рамков договор за денталните дейности. И в двата рамкови договора е предвидено, че управителят на НЗОК/директорът на РЗОК налага санкция “прекратяване на договора” при отчитане на дейност, която не е извършена, както и при извършване и отчитане на дейност, за която няма съответни медицински индикации и това е установено при контрол:

При изпълнител на извънболнична помощ договорът се прекратява частично, по отношение на лекаря, който не е извършил тази дейност.

При изпълнител на болнична помощ договорът се прекратява частично за съответната медицинска дейност.

При изпълнител на извънболнична помощ по определен пакет – частично по отношение на денталния лекар, който не е извършил тази дейност.

При повторно извършване на нарушението договорът се прекратява изцяло.

Издадената заповед за санкция “частично прекратяване на договора”, както и всички други административни актове подлежат на оспорване по реда на АПК.

8. Колко са наказаните болници за тази година след сигнали?

През първото тримесечие на 2026 г. в ЦУ на НЗОК са постъпили към 100 писма и жалби. Длъжностни лица – служители на НЗОК, са извършили проверки по 10 писма и жалби в ЛЗБМП. Препратените жалби са общо – 52, а в някои от жалбите не е имало основание за извършване на проверка и са изготвени отговори до жалбоподателите.

Общият брой на постъпилите писма, жалби и сигнали в РЗОК за периода 1 - 3.2026 г., касаещи изпълнители на болнична помощ, е 79. РЗОК са извършили проверки на 64 писма и жалби в ЛЗБМП. Препратените жалби до други институции са 3, а 13 броя не изискват извършване на проверка.

Най-често жалбите са относно:

Неправомерно поискани суми, които са гарантирани от бюджета на НЗОК;

Неудовлетвореност от качеството на предоставените медицински услуги;

Нередности, свързани с болничното лечение на ЗОЛ;

Твърдения за фиктивен прием/неосъществена хоспитализация;

Не е предоставена епикриза при изписването на ЗОЛ от ЛЗ;

Твърдение, че не е проведено оперативно лечение, но в електронното му досие е отчетено такова;

Неудовлетвореност от битовите условия в СБР;

Несъответствие между данните в електронното досие и епикризата;

Твърдения за издадени епикризи с грешно съдържание.

9. Възможно ли е да имаме грешна рецепта?

Не е възможно, защото НЗОК чрез НЗИС извършва предварителна проверка на електронното предписание. В резултат на тази проверка НЗОК връща отговор с код за потвърждение за извършена от нея автоматизирана проверка, при която не са установени грешки.

10. Когато е необходима корекция на рецептата, трябва ли пациентът отново да отиде до лекарския кабинет за корекцията ѝ?

Когато е установено несъответствие между предписания брой опаковки и определената доза на прием, пациентът се насочва към лекаря за издаване на ново електронно предписание.

Той анулира неизпълнените части от електронното предписание с неотпуснатите лекарствени продукти и издава ново.

Съгласно Националния рамков договор лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели се предписват след извършен преглед от лекаря, което се документира в амбулаторния лист и се удостоверява с подписа на здравноосигуреното лице.