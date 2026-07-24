Ново становище на кардиолози за кафето: до 5 чаши за повечето хора не вредят

Така е за повечето възрастни, но пълните ползи са от приготвеното по метода шварц, а как ще действат напитките лично на вас, ще каже лекарят ви

Американската сърдечна асоциация (AHA) публикува официално научно становище, което слага край на десетилетните спорове за кафето. Според експертите пиенето на до 5 чаши кафе на ден е безопасно за повечето възрастни и дори се свързва с по-нисък риск от редица сърдечносъдови и метаболитни заболявания. Данните в престижното научно списание Circulation показват, че дневен прием на кофеин до 400 милиграма (равнява се на около 3 до 5 стандартни чаши чисто черно кафе) не просто не увеличава риска за здравето, а може да има защитен ефект: по-нисък риск от инсулт, диабет и сърдечна недостатъчност.

“Кофеинът, консумиран чрез кафето, е ключова част от ежедневието на милиони хора. В нашия преглед на най-новите изследвания установихме, че за повечето възрастни приемът до 400 мг кофеин на ден без добавена захар или добавки е безопасен и не увеличава сърдечносъдовия риск”, обяснява председателят на авторската група към асоциацията и професор по медицина в Калифорнийския университет в Сан Франциско д-р Грегъри М. Маркъс.

Учените отбелязват, че тези позитивни ефекти се дължат не само на кофеина, а и на богатия състав от биоактивни съединения и антиоксиданти като полифенолите. Това се потвърждава от факта, че част от защитните свойства срещу диабет и коронарна болест се наблюдава и при безкофеиновото кафе.

Но се оказва, че от решаващо значение е начинът на приготвяне. Пълните ползи за здравето важат само за определен тип кафе. Изследванията категорично показват, че начинът на приготвяне променя коренно здравния профил на напитката. Полезните свойства са се проявили основно при шварц кафето — приготвено с хартиен филтър, каквато е масовата практика в Германия например, и при разтворимото.

От друга страна, нефилтрираното кафе — като традиционното еспресо, турското кафе и напитките, направени във френска преса, съдържа естественото съединение кафестол. Хартиеният филтър го улавя, иначе попада в напитката и може да повиши нивата на LDL, лошия холестерол в кръвта. Това правило за първи път доби популярност в България още преди 20-ина години от интервютата на големия кардиолог, живял дълго в Германия, проф. Александър Чирков.

Какво друго може да неутрализира потенциалните ползи за организма? Добавянето на захар, ароматизирани сиропи, пълномаслено мляко и сметана, твърдят експертите, разработили становището от името на асоциацията.

Най-смайващ извод е парадоксът с кръвното. Връзката между кофеина и артериалното налягане проявява интересен двупосочен механизъм. При хора с оптимално кръвно налягане 1 до 3 чаши на ден може временно да го повиши. При тези обаче, които пият над 3 чаши, се развива толерантност и проучванията показват тенденция към по-нисък риск от трайна хипертония.

Едно от фундаменталните заключения в новия научен консенсус е свързано с предсърдното мъждене. То е най-често срещаният вид сърдечна аритмия, при която горните кухини на сърцето не се съкращават правилно, а трептят хаотично и бързо. В резултат на нарушението електрическите сигнали стават дезорганизирани, което прави пулса неравномерен и често прекалено бърз. Основната опасност при това състояние е свързана със задържането и застояването на кръв в предсърдията, което създава предпоставки за образуване на съсиреци и значително повишава риска от исхемичен инсулт, а продължителният бърз ритъм може с времето да изтощи сърдечния мускул и да доведе до сърдечна недостатъчност.

Симптомите при различните хора варират, като някои нямат никакви оплаквания, докато други изпитват силно сърцебиене, замайване, умора, задух или усещане за прескачане в гърдите. Десетилетия наред на пациентите с това заболяване бе препоръчвано да избягват кафето. Наблюдателните и рандомизираните проучвания обаче показват точно обратното: умерената консумация на кофеин не само не увеличава риска, а дори понякога се свързва с намаляване на рецидивите при хора с предсърдно мъждене.

Учените отбелязват, че антиаритмичният ефект на кафето може да се дължи на неговите противовъзпалителни свойства, лекия му диуретичен ефект и блокирането на аденозиновите рецептори. Те са клетъчни сензори, които при свързване с веществото аденозин сигнализират на тялото да успокои сърдечния ритъм и да предизвика сънливост. Кофеинът ги блокира, поддържайки организма буден и тонизиран. Въпреки това клиничните изпитвания показват, че дори обичайните дози кофеин могат леко да увеличат честотата на така наречените прескачания на сърцето.

Един от категоричните изводи в становището е свързан с метаболитното здраве. Изследванията сочат, че редовната консумация на 3 до 5 чаши кафе дневно намалява риска от развитие на диабет тип 2 с между 20 и 30 процента. Документът обаче прави важното уточнение, че този ефект се дължи на цялостния състав на кафето — съдържащите се в зърната хлорогенова киселина, магнезий, хром и полифеноли, които подобряват глюкозния метаболизъм и инсулиновата чувствителност. Тъй като защитата се наблюдава и при безкофеиновото кафе, а самият чист кофеин в краткосрочен план дори може временно да повиши кръвната захар, учените са категорични, че ползите идват от антиоксидантния състав на напитката, а не от стимулиращото вещество.

Отчетен е и намален риск от мозъчносъдови инциденти. При хора, които пият между 3 и 4 чаши дневно, рискът от инсулт намалява с до 21%. Защитната роля е най-силно изразена при исхемичния инсулт, който се предизвиква от запушване с тромб на кръвоносен съд в мозъка. Позитивният ефект се проявява както при филтрираното, така и при разтворимото кафе и се дължи на подобряването на съдовата функция и антиоксидантните свойства на напитката.

В обширното становище асоциацията на кардиолозите отправя строго предупреждение срещу консумацията на енергийни напитки, концентрирани енергийни дозички и чисто кофеинови добавки. За разлика от кафето, енергийните напитки съдържат добавен кофеин в изключително високи количества — до 3-4 пъти повече на единица обем, и са комбинирани със съставки като таурин, които ускоряват усвояването му. Това може да доведе до рязко покачване на кръвното, сериозни аритмии и увреждания на сърцето, включително при млади и здрави хора под 30 години. А приемането на екстремни дози кофеин на прах може да предизвика камерно мъждене и внезапна сърдечна смърт.

В допълнение, мащабни проучвания на цели кохорти показват, че там, където се пие редовно кафе, общата смъртност е по-ниска. Обратната връзка се запазва стабилна дори след отчитане на фактори като пушенето, възрастта и физическата активност.

Въпреки че научните данни потвърждават ползите от умерената консумация на кафе, медиците подчертават, че всеки организъм преработва кофеина с различна скорост в зависимост от генетиката, възрастта и придружаващите заболявания.

“Няма универсална стратегия за безопасна консумация на кофеин. Това, което е разумно количество за един, може да причини сърцебиене, тревожност или нарушения на съня при друг. Следете как реагира тялото ви и се консултирайте с вашия лекар.”

Освен това публикациите са само за информация и не заменят консултацията, прегледа и лечението, назначени от лекар.

Експертите обобщават, че кафето и чаят могат да бъдат безопасна и здравословна част от начина на живот. Ползите от тях обаче не трябва да се пренасят върху синтетични продукти. А хората, които към момента не пият кафе, не трябва да започват, ако единственият им мотив е да търсят превантивен ефект.