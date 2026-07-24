Близо половината от лекарите в Смолянско са в пенсионна възраст

Над 41% от практикуващите лекари в област Смолян са в пенсионна или предпенсионна възраст, показва проучване на Териториалното статистическо бюро- Юг. Данните очертават сериозен кадрови проблем в здравеопазването, тъй като младите медици остават твърде малко.

Към момента в областта работят 323 лекари на основен трудов договор. От тях 105 са на възраст между 65 и 74 години, а 29 са над 75-годишни. Така общо 134 лекари, или над 41% от всички практикуващи, вече са преминали 65-годишна възраст. В същото време специалистите до 35 години са едва 33-ма, което представлява едва 10,2% от лекарите в региона.

Въпреки кадровия недостиг, Смолянска област се нарежда на второ място в страната по осигуреност с болнични легла. По данни на статистиката в региона се падат 1 247,5 болнични легла на 100 000 души население при средно 886,2 за страната.

В областта функционират осем болнични заведения с общо 1 108 легла. От тях четири многопрофилни болници разполагат с 556 легла, а три специализирани лечебни заведения – с 512 легла.

Истинското предизвикателство обаче остава липсата на достатъчно медицински кадри. Осигуреността с лекари в Смолянска област е 36,4 на 10 000 души население при средно 47,3 за страната.

Сравнително по-благоприятна е ситуацията при лекарите по дентална медицина. В региона практикуват 117 стоматолози, а осигуреността с тях е 13,2 на 10 000 души- малко над средното ниво за България.