Лекарка от "Пирогов" получи престижна европейска диплома по неврология.

Д-р Вивиан Цветкова от Клиниката по нервни болести на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" е българският лекар, който е удостоен с подобно високо отличие, разглеждайки „Етични проблеми при използването на AI в неврологията".

Д-р Цветкова от "Пирогов" се представи блестящо на European Board Examination in Neurology - изпит по неврология на европейско ниво. Той е създаден с цел хармонизиране на обучението по неврология в Европа. Изпитът, който се провежда ежегодно от 2009 година, се състои от 2 части - писмена част с тестови въпроси и устна част с клиничен случай, критичен анализ на медицински въпрос и есе на общомедицинска тема.

Пироговският лекар представи пред авторитетното жури темата „Етични проблеми при използването на AI в неврологията". Д-р Цветкова постави изкуственият интелект като акцент в разработката си. Тя изследва как Изкуственият интелект в неврологията подпомага интерпретацията на данни от образни изследвания и дистанционното проследяване на пациенти.

„Новите технологии съдействат в поставянето на ранна диагноза, по-точна оценка на заболяването и персонализиране на лечението. Те служат като помощен инструмент при вземането на клинични решения, без да заместват ролята на невролога в диагностично-терапевтичния процес.", споделя неврологът от „Пирогов".

„Използването на AI в неврологията има голям потенциал да подобри диагностиката и лечението,. Трябва да се прилага при спазване на защитата на личните данни, необходимостта от информирано съгласие, минимизиране на риска от грешки и неточни диагнози и осигуряване на прозрачност при вземането на решения. AI трябва да подпомага, а не да заменя клиничната преценка на лекаря.", обясни д-р Цветкова.

Началникът на Клиниката по нервни болести доц. д-р Мария Димитрова, под чието ръководство работи д-р Цветкова подчерта, че целият екип на клиниката се гордее с нея и постижението й.

Д-р Вивиан Цветкова е част от екипа на Клиника по нервни болести от 5 години, като през месец Май тази година положи успешно изпит за специалност и вече е специалист невролог.

European Board Examination in Neurology е изпит по неврология, който се провежда ежегодно от 2009 г. Той се организира от двете водещи европейски организации в областта на неврологията – Европейския борд по неврология и Европейската академия по неврология (EAN). Целта му е да оцени дали кандидатите покриват единен европейски стандарт за знания и клинично мислене. Предназначен е за лекари, които са завършили или са към края на специализацията си по неврология.