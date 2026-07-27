Кои домати са най-здравословни

Проучвания са показали, че чери и тъмните сортове имат повече полезни вещества

Навлязохме в сезона на доматите и разнообразието по магазините наистина е голямо. Буквално има за всеки вкус и портфейл.

Ние, българите, обаче сме традиционалисти и обикновено избираме едри, месести и сочни домати с плътен вкус и аромат. Особено харесваме розовите сортове, защото добре се вписват в прочутата ни шопска салата, а и смятаме, че единствено се доближават до автентичния, домашен вкус на отглежданите от нашите баби и дядовци на село.

Естествено това повлиява и върху усещането ни, че те са най-полезни. Затова и сме склонни да плащаме повече за тях, въпреки че често не разполагаме с доказателства, че е така. Даже понякога оставаме разочаровани, тъй като прехвалените големи, розови домати нито са вкусни, нито пък по-полезни от останалите “дървени” сортове, предназначени да издържат дълго и да узряват в складовите бази на магазините.

Наскоро специализираното издание за здравословно хранене Food & Function направи преглед на няколко проучвания по въпроса. Те се занимават основно със съдържанието на ликопен в доматите. Това е естествен растителен пигмент, който придава характерния червен цвят на плодове и зеленчуци като домати, диня и грейпфрут. Смята се за мощен антиоксидант,

помагащ за по-доброто функциониране на клетките

А и за разлика от усвояването на други полезни вещества това на ликопен се увеличава, когато съдържащата го храна е термично обработена и съчетана с мазнини.

Така че научният интерес на изследователите към доматите е обясним. Например учени от университета в Барселона са установили, че мъжете, които консумират 4,9 милиграма ликопен на ден, имат значително по-нисък риск от рак на простатата. Техни американски колеги пък са открили, че консумацията на между 5 и 30 милиграма от пигмента, или два домата с нормален размер, подобряват работата на сърдечносъдовата система и регулират кръвното налягане. Те също така съдържат витамин С и калий, които са полезни за кожата, мускулите и нервите.

Експертите обаче предупреждават, че количеството на полезни вещества не е идентично за различните видове. Ликопенът присъства във всички, но в чери доматите концентрацията му е по-висока, казва пред “Дейли мейл” английският диетологът Роб Хобсън. Това е така, защото пигментът се натрупва основно в ципата. Тъй като чери доматите са по-малки, те имат по-голямо съотношение на кора към месестата част спрямо големите домати, което води до по-висока концентрация на ликопен. Начинът на отглеждане обаче също е от значение. Най-големи количества ликопен се постигат при сортове с наситен червен цвят, които се отглеждат на открито, в плодородни почви и под директна слънчева светлина. Оптималните температури за синтез на пигмента са между 18 и 30 градуса. Ако е прекалено горещо, процесът се забавя или спира.

Макар доматите да са известни с червения си оттенък, напоследък все по-често се предлагат и жълти, оранжеви, зелени, лилави и дори черни, като се твърди, че всеки вид има различна полза за здравето. “Цветът отразява сместа от пигменти, които съдържат, а те често имат различни антиоксидантни свойства. Оранжевите и жълтите домати обикновено осигуряват по-малко ликопен, но могат да набавят по-големи количества други важни хранителни вещества като бета-каротин,

който тялото може да преобразува във витамин А”,

обяснява Хобсън. Според проучвания чери и тъмните сортове носят повече полезни вещества.

“Не само размерът, цветът и формата на домата имат значение, но и начинът, по който го ядем”, обяснява диетологът Софи Медлин. Тя напомня, че готвенето им улеснява усвояването на ликопена от организма. Тъй като съединението е мастноразтворимо, консумацията на варени домати с малко количество мазнина като зехтин може допълнително да подобри процеса. Проучване е показало, че готвенето им в продължение на 30 минути увеличава със 164% усвояването.

“Единственият проблем е, че топлината може да унищожи витамин С, но ние можем да си го набавим чрез ядене на сурови домати или плодове с високо съдържание на ликопен”, посочва авглийската диетоложка. Затова тя съветва да се приемат редовно готвени домати. Ако обаче ги предпочитате сурови, да ги консумирате със здравословни мазнини като зехтин, авокадо или ядки, за да подпомагате усвояването на полезното вещество.

“По-високият прием на домати и ликопен е свързан с по-нисък риск от сърдечни заболявания и някои онкологични заболявания, особено рак на простатата”, посочва Медлин. По тази причина е много важно те да присъстват редовно в менюто ни, но също така да знаем и как да извличаме максимални ползи от тях. Например, трябва да сме наясно, че повече от полезните съединения са точно под ципата, защото тя е изложена най-много на слънчева светлина. Затова не е добре да белим доматите, които ще готвим.

Ако се опитваме да отслабнем, пък е добре да заложим на чери доматчета. “Ако изядете няколко от тях наведнъж, ще консумирате пропорционално повече кожичка, отколкото ако приемете един голям розов домат”, казва Роб Хобсън. Той допълва, че това

не означава, че големите домати са нездравословни,

а само обяснява хранителните разлики между различните сортове. А когато ги знаят, хората могат да направят по-добър избор в магазина и да купят точно тези, от които тялото им се нуждае.