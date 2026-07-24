Здравният министър: Детската болница е приоритет на кабинета, има 46 млн. евро за нея

Тази година не е нужно да бъдат предвиждани средства за нея, каза Катя Ивкова

Изграждането на детската болница в София е сред приоритетите на правителството. Средствата за проектирането й, които са над 46 млн. евро, са в бюджета на "Здравна инвестиционна компания за детска болница".

Това заяви на брифинг здравният министър Катя Ивкова, след като по-рано днес опозицията нападна кабинета, че не са предвидени пари за строежа й в бюджет 2026.

"Предложението на ГЕРБ за осигуряване на средства за изграждането на Националната детска болница беше отхвърлено. В бюджета за 2026 г. и в тригодишната бюджетна прогноза не е предвидено нито едно евро за този проект", написаха от ГЕРБ във фейсбук. След това бившият финансов министър Теменужка Петкова определи това решение на кабинета като "скандално".

Критика отправи и лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, който заяви, че премахването на финансирането за проекта от бюджета е противоконституционално. И призова президентът Илияна Йотова да наложи вето на трите бюджета за 2026 г. - на НЗОК, общественото осигуряване и план-сметката на държавата.

"За тази година за изграждане на детска болница не е необходимо да бъдат предвиждани средства", обясни министър Ивкова. В края на август или началото на есента започва ежегодната процедура по изготвяне на актуализираната тригодишна бюджетна прогноза. Именно тогава ще бъдат планирани необходимите средства за следващите години.

Здравният министър бе категорична, че няма опасност проектът да остане без финансиране.

"На този етап не сме във фаза на строителство, а все още сме на избор на изпълнител за проектиране и авторски надзор. Представен е проект на линеен график, който предстои да бъде анализиран. В него е предвидено проектирането да започне през октомври или ноември тази година", каза още тя.

През март 2026 г. държавата чрез "Здравната инвестиционна компания за детска болница" обяви поръчка за проектиране на сградата на стойност 6 млн. евро. Само 3 месеца по-късно Комисията за защита на конкуренцията отмени процедурата.

Според решението тя нарушава принципите на равнопоставеност и недискриминация. Компанията веднага обяви, че ще го обжалва пред Върховния административен съд.

КЗК спря конкурса в последния ден за подаване на кандидатури заради жалба от "Кабано-проект" ООД - фирмата, проектирала детската болница в Бургас. Според нея в процедурата са заложени ограничаващи изисквания и конкурсът е незаконосъобразен.

С решението си КЗК прие именно това, че обществената поръчка нарушава принципите за равнопоставеност и недискриминация.

Един от мотивите на КЗК за отменянето на конкурса е изискването за предходен опит, включващ изготвяне на инвестиционен проект за ново строителство на обществена сграда с предназначение "лечебно заведение за болнична помощ". Изискването включва в предходния опит площта да не е над 35 000 кв. м, да са проектирани операционен блок, отделение по нуклеарна медицина и/или лъчелечение, както и отделение за спешна медицинска помощ.

КЗК посочва, че в последните три години не е реализирано проектиране на болници точно с тези параметри. Според КЗК кръгът от потенциални участници в конкурса се ограничава заради натрупването на подусловия в изискванията.

Според нас е обидно да сме направили към момента единствената детска болница в страната, а изискванията в поръчката да са такива, че точно ние да не можем да участваме, каза пред "24 часа" управителят на "Кабано-проект" ООД инж. Груд Илиев, подал жалбата в КЗК.

Това не е единствената болница, която сме правили. Проектанти сме и на Националната онкологична болница "Дева Мария", тя също е сериозно съоръжение с голяма площ. Има всякакви отделения в нея, включително и нуклеарна медицина", допълни той. Обясни обаче, че разрешението за строеж е по-старо от 3 г., което не отговаря на едно от изискванията на поръчката. Това изискване беше странно, защото проектантите нямаме тригодишна памет. Когато минат 3 г. от това разрешение за строеж, ние не забравяме, че сме го проектирали. Смятам, че сме фирма с достатъчен опит и дори да не успеем да се справим сами, може би ще бъдем в обединение или с някой друг колега. Просто нещата ми се сториха тенденциозно написани, категоричен е инж. Илиев.

Националната многопрофилна детска болница е обществен приоритет от десетилетия, който е разтяган и във всяка предизборна кампания. След години обещания днес българските деца имат единствено 3D визуализация на проекта - тя им беше подарена за Деня на детето миналата година.