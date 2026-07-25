Потвърдиха случай на лептоспироза на Закинтос, 56-годишен е в критично състояние

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56-годишен мъж е с потвърдена лептоспироза и се намира в изключително тежко състояние в отделението за интензивно лечение на болницата на гръцкия остров Закинтос.

Диагнозата е потвърдена след молекулярно изследване, извършено в специализирани лаборатории в Солун.

Мъжът, който е баща на две малолетни деца, е приет в болница с полиорганна недостатъчност и лекарите се борят за живота му.

Новият потвърден случай идва само няколко месеца след регистрираните четири случая на лептоспироза на острова през април, единият от които завърши със смъртен изход.

Лептоспирозата е бактериална инфекция, която се предава от животни, най-често гризачи, на хората чрез контакт със заразена урина, замърсена вода или почва. Заболяването може да протече тежко и да засегне бъбреците, черния дроб, белите дробове и други органи.

Новият случай отново засилва опасенията на местните жители относно ефективността и навременното изпълнение на програмите за борба с гризачите от страна на местните власти, както и необходимостта от стриктни мерки за ограничаване на популацията им и защита на общественото здраве.