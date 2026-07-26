Д-р Симеон Узунов: Няма общ тест, който да покаже към какво е алергичен човек

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Няма универсален тест, който предварително да покаже към какво е алергичен човек. Това заяви пред Нова тв председателят на Дружеството по алергология д-р Симеон Узунов.

По думите му не всяка алергична реакция е свързана с лошо качество на храната.

"Когато говорим за качеството на храната - тя може да е качествена, но човек да е свръхчувствителен", обясни той.

Узунов даде пример с рибата, при която опасност съществува, ако не е съхранявана правилно или е престояла по-дълго.

"Има едно вещество - хистидин, който е прекурсор на хистамина. Когато рибата е престояла, се повишава количеството на хистамин и човек може да получи алергична реакция, при това сериозна", каза специалистът. И уточни, че подобен риск съществува не само при рибата, но и при мидите и раците.

Д-р Узунов подчерта, че няма как човек да разбере предварително дали е алергичен към даден алерген, ако никога не е бил в контакт с него.

"Когато човек няма симптоми, няма как да се разбере. Няма как да установим чувствителност, ако нямаме контакт с алергена", каза той.

По думите му профилактичните кожни тестове също не могат да дадат универсален отговор.

"Много често идват пациенти и ми казват: "Искам да знам от какво съм алергичен." Няма такъв общ тест и човек вече да знае, че е алергичен", подчерта още Узунов.

Той обърна внимание, че най-тежката форма на алергична реакция е анафилаксията, при която могат да бъдат засегнати различни органи и системи.

"Симптомите могат да бъдат многообразни. При анафилаксията може да има проблеми с кръвоносната система, сърцебиене, затруднено дишане", обясни той.

Според него хората с висок риск трябва да разполагат с адреналин за спешни случаи.

"Адреналинова писалка или адреналин в ампули могат да спасят живот при тежка алергична реакция", посочи специалистът.

Д-р Узунов отбеляза още, че ядките също са сред честите хранителни алергени. "Хубаво е чувствителността да се установи. Постепенното въвеждане на тази храна в организма в определени случаи може да помогне", каза той.

По отношение на алергиите към ужилвания от насекоми д-р Узунов обясни, че реакциите могат да бъдат три вида.

"Имаме нормална реакция, обширна местна реакция и анафилаксия. Ако човек има съмнение, е добре да отиде на алерголог", препоръча той.