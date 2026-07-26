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Разполагат допълнително медицински екипи и линейки по Черноморието ни

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От 1 август ще бъдат осигурени допълнителни медицински екипи и линейки по българското Черноморие по инициатива на министерствата на здравеопазването и туризма. 

Това ще позволи по-бърз достъп до медицинска помощ в разгара на лятото, когато броят на туристите е най-голям. Допълнителните екипи ще подпомогнат работата на местните здравни структури, съобщиха от пресцентъра на министерството на туризма. 

"Грижата за здравето и безопасността на туристите е сред основните приоритети", каза министърът на туризма д-р Илин Димитров.

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