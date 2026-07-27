Проф. Радостина Александрова: Има морбили заради страха от ваксините

Не може да се преборим с едно предотвратимо с ваксина заболяване се заради ниското ваксинационно покритие. Така коментира по bTV 473-те случая на морбили от началото на годината срещу 1 за миналата година вирусологът от БАН проф. Радостина Александрова.

"Морбили е заболяване, което може да бъде изкоренено от лицето на земята. Ваксините не са свързани с развитие на аутизъм. Ваксината е жива. Много от нещата са в толкова минимални количества, че ние ги приемаме чрез храната. Много са митовете, като този, че ваксините влияят върху репродуктивните възможности. Здравият разум показва, че страховете са много повече. Това може да ни върне години назад и може да ни изправи пред проблеми, които трябва да са отдавна забравени", каза проф. Александрова.

Тя обясни, че може да се стигне до проблеми със слуха и зрението. За да се възстанови нормалната имунологична памет, са необходими от 3 до 5 години.

95% е защитата от първата ваксина. "Ваксините са спасили милиони човешки животи. Информацията трябва достигне до родителите. Комуникацията с личните лекари е особено важна", обясни проф. Александрова.

Тя предупреди още да се внимава с кърлежите в летния сезон. "Кърлежите обичат влагата. През лятото търсим сянката, но и те я търсят", каза вирусологът.

Ентеровирусите са на сцената активно през лятото. Може да причинят стомашно-чревни неразположения, конюнктивити, някои засягат устата с мехурчета, дланите.

"Отлична хигиена, храната да е добре термично обработена. Да не бързаме с лекарствата, това е начин да се освободи. Дехидратацията е сериозен враг, особено за малките деца. Лятото с високите температури и влагата трябва да внимаваме как да съхраняваме храната", съветва още специалистката.