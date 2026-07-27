В Сливен и Нова Загора безплатно изследват за хепатит, в Разградско са регистрирани два случая на остри вирусни хепатити за 6 месеца

Безплатни доброволни изследвания за хепатит В и С ще бъдат извършвани в Нова Загора и Сливен по инициатива на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – Сливен по повод Световния ден за борба с хепатита – 28 юли, съобщиха от инспекцията.

Днес мобилен екип на РЗИ – Сливен ще извършва бързи тестове на терен в квартал „Шести" в Нова Загора от 10 до 12 часа.

От 28 до 31 юли желаещите могат да се изследват в лабораторията за вирусологични изследвания към РЗИ – Сливен на ул. „П. Яворов" №1. Изследванията ще се извършват всеки ден от 9 до 11 ч и от 13 до 14 часа.

От здравната инспекция посочват, че инициативата е безплатна и доброволна и е насочена към всички желаещи.

В област Разград през първото полугодие са регистрирани два случая на остри вирусни хепатити – един на хепатит Е и един на хепатит В. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

През изминалата 2025 г. в областта са отчетени три случая на остри вирусни хепатити, като заболяемостта е 3,05 на 100 000 души – по-висока спрямо 2024 г., когато са регистрирани два случая. През миналата година няма случаи на хепатит А, В, С и неопределен вирусен хепатит. Регистрирани са три случая на хепатит Е, като заболелите са от две населени места в две общини, посочват от здравното ведомство.

РЗИ – Разград организира от 27 до 31 юли безплатни изследвания за хепатит В и С. Те ще се извършват всеки делничен ден от 9 до 15 ч в сградата на здравната инспекция.

На 29 юли от 10,30 до 13 ч мобилен екип ще предлага експресни тестове за вирусни хепатити В и С в градинката пред Художествената галерия „Проф. Илия Петров" в Разград. Изследванията ще бъдат направени при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Посетилите мобилния пункт ще получат и информационни материали за разпространението на хепатит A, B, C, D и Е и начините за предпазване от тях, допълват от здравната инспекция.