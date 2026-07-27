Центърът за млечни жлези на „Софиямед“ направи поредна голяма крачка към персонализираната и минимално инвазивна медицина, внедрявайки в практиката си т.нар. сентинелна биопсия (биопсия на сентинелните лимфни възли). Методът има изключително приложение при жени с доказан карцином на гърдата в ранен стадий, когато образните изследвания не показват засягане на лимфните възли. Той се осъществява благодарение както на високата квалификация на екипа на Центъра, така и на новозакупената последно поколение апаратура, с каквато разполагат броени онкологични центрове в страната.

Процедурата се извършва с иновативната, преносима система за интраоперативна флуоресцентна визуализация SPY-PHI на американската фирма Stryker, която изцяло трансформира прецизността в съвременната онкохирургия. Технологията позволява на медицинския екип в реално време, по време на самата интервенция, да вижда с изключителна точност лимфните пътища и възли.

По време на интервенцията около ареолата на гърдата се инжектира веществото ICG (багрило)- индоцианиното флуоресцентно зелено вещество, което се движи по същия лимфен път, по който биха се разпространили и раковите клетки. С помощта на преносимата 4K/HD камера на Stryker хирурзите виждат точно кои са първите светещи възли и ги отстраняват чрез минимален разрез за последващо изследване. Това е много по-щадящ подход в сравнение с радикалната аксиларна дисекция и е огромна крачка към по-прецизно и персонализирано лечение. Целта му е да се избегне ненужно премахване на всички лимфни възли в подмишницата, което може да доведе до усложнения като лимфедем, болка и ограничение в движенията. Готовите хистологични резултати от „стражевите“ възли помагат на мултидисциплинарния екип да определи най-правилното и прецизно последващо лечение за всяка жена.

д-р Миряна Сечанова, ръководител на Центъра за млечни жлези в УМБАЛ „Софиямед“ и хирург-мамолог.

„Сентинелната биопсия е съвременен метод за операция при жени с рак на гърдата. Нарича се „сентинелен“ или „стражеви“ лимфен възел, защото ни показва кой е първият лимфен възел, който би бил поразен от метастази. Ценността на метода е в това, че ни дава изключително точна информация за разпространението на заболяването, но с много по-малка хирургична травма за пациента. При по-старите подходи често се премахваха превантивно множество лимфни възли в подмишницата. Целта ни сега е да избегнем това ненужно отстраняване, което в миналото водеше до усложнения за пациентките – като лимфедем (хронично подуване на ръката), постоянна болка, скованост и ограничение в движенията“, обяснява д-р Миряна Сечанова, ръководител на Центъра за млечни жлези в УМБАЛ „Софиямед“ и хирург-мамолог.

д-р Миряна Сечанова и д-р Елица Енева - хирурзи от Центъра за млечни жлези

„След подобна щадяща интервенция възстановяването на пациентките е изключително бързо. Повечето от тях се връщат към нормалния си ритъм на живот в рамките на няколко дни. Болката и дискомфортът са значително по-малки в сравнение с по-обширните операции“, допълва д-р Елица Енева-хирург от Центъра за млечни жлези.

Тъй като процедурата изисква специфично оборудване и експертиза, тя все още не е рутинно достъпна навсякъде у нас. За целта специалистите от Центъра за млечни жлези в „Софиямед“ – д-р Миряна Сечанова и д-р Елица Енева, преминават специализиран тренинг за сентинелна биопсия при карцином на млечната жлеза към Европейското дружество по хирургия - Surgical training institute, в Букурещ, Румъния, както и практическо обучение при д-р Валентин Иванов, д.м.-хирург-мамолог в Пловдив.

Благодарение на натрупания богат опит и новата апаратура SPY-PHI, лечебното заведение затваря пълния цикъл от най-съвременни диагностични възможности, както и оперативни, при злокачествени образувания на гърдата.

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