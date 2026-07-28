Методът е едновременно щадящ и изключително информативен, а възстановяването е по-бързо и с минимален дискомфорт за пациентките, казва ръководителят на Центъра за млечни жлези в „Софиямед“

- Д-р Сечанова, УМБАЛ "Софиямед" вече разполага с апаратура за осъществяване на т.нар. сентинелна биопсия - метод с изключително приложение при жени с установен рак на гърдата? Разкажете ни какво представлява този вид биопсия и при какви случаи е приложим?

- Сентинелната биопсия е съвременен метод, при който се открива „сентинелен“ или „стражеви“ лимфен възел-първият възел, до който биха достигнали туморните клетки.

Методът се прилага най-често при пациентки с доказан карцином на гърдата в ранен стадий, когато образните изследвания не показват засягане на лимфните възли.

Целта е да избегнем ненужно премахване на всички лимфни възли в подмишницата, което може да доведе до усложнения като лимфедем, болка и ограничение в движенията.

За първи път процедурата е била използвана в началото на 90-те години. А у нас този тип биопсия се осъществява буквално на броени места в страната- в големите онкологични и университетски центрове в София и страната, но все още не е рутинно достъпна навсякъде, тъй като изисква специфична апаратура и екип с опит.

- Кога се налага извършването на точно този тип биопсия-само при злокачествени образувания ли на млечните жлези или и при доброкачествени?

- Методът не се използва при доброкачествени образувания, а само при хистологично доказани злокачествени тумори на млечната жлеза.

- Как се извършва този тип биопсия и по-болезнена ли е?

- Самата процедура започва с маркиране на сентинелния лимфен възел чрез специален оцветител-ICG(индоцианиново зелено). След това хирургът открива и отстранява само този възел или няколко възела за изследване.

Това е много по-щадящ подход в сравнение с радикалната аксиларна дисекция и е огромна крачка към по-прецизно и персонализирано лечение.

Процедурата се извършва от мултидисциплинарен екип. Необходима е специализирана апаратура, с каквото ние от скоро разполагаме. Диагностичната стойност на този вид изследване е много висока, защото дава точна информация дали има разпространение на заболяването, без пациентката да преминава през по-голяма оперативна травма.

- С каква апаратура се извърша и от какъв тип специалисти?

- Апаратура SPY-PHI (Stryker) - иновативна, преносима система за интраоперативна флуоресцентна визуализация, която трансформира прецизността в съвременната хирургия.

Накратко, това е преносима медицинска камера, която ни позволява в реално време, по време на самата интервенция, да „видим“ с изключителна точност лимфните пътища и възли.

По време на интервенцията около ареолата на гърдата се инжектира багрило-в нашия случай индоцианиното флуоресцентно зелено вещество, което се движи по същия лимфен път, по който биха се разпространили и раковите клетки. С помощта на апаратурата виждаме точно кой е първият флуоресциращ лимфен възел и го отстраняваме чрез съвсем малък разрез.

Този тип интервенция обикновено се извършва от хирурзи с опит в областта на хирургията на млечни жлези. А екипа на Центъра за млечни жлези в „Софиямед“, на който съм ръководител, определено има богат опит в този вид хирургия.

Аз, както и д-р Елица Енева преминахме специализиран тренинг за сентинелна биопсия при карцином на млечната жлеза, организиран от Европейското дружество по хирургия - Surgical training institute, в Букурещ, Румъния, както и практическо обучение при д-р Валентин Иванов,д.м.-хирург-мамолог от Пловдив. Благодарение на това и наличната апаратура в УМБАЛ „Софиямед“ можем да предложим на нашите пациентки пълната гама от диагностични възможности, както и оперативни, при злокачествени образувания на гърдата.

- С какво е ценна сентинелната биопсия за разлика от др. видове интервенции?

- Ценността на сентинелната биопсия е в това, че тя ни дава много точна информация за разпространението на заболяването, но с много по-малка хирургична травма за пациента. Тя не отменя обаче първоначалната core биопсия или дебелоиглена биопсия, която се прави още когато на образното изследване- ехография, мамография или ЯМР на млечни жлези, бъде установено наличието на образувание в гърдата. Приложението на сентинелната биопсия е само при жени с доказан карцином на гърдата в ранен стадий, когато образните изследвания не показват засягане на лимфните възли. При по-старите подходи често се премахваха множество лимфни възли в подмишницата, което увеличава риска от усложнения като лимфедем, болка, скованост и ограничение в движенията на ръката.

При сентинелната биопсия се изследват само флуоресциращите лимфни възли -между 1 и 5.

- Бързо ли е възстановяването след интервенцията?

- Методът е едновременно щадящ и изключително информативен, а възстановяването е по-бързо и с по-добро качество на живот за пациентката.Повечето жени се връщат към нормалния си ритъм на жибот в рамките на няколко дни. Болката и дискомфортът са значително по-малки в сравнение с по-обширните операции.

След биопсията може да има леко подуване, синини или чувствителност в областта, но те обикновено преминават бързо.

Както при всяка хирургична процедура, има минимален риск от инфекция, кървене или временна промяна в чувствителността, но сериозните усложнения са редки.

След като хистологичният резултатът е готов, той ни помага да определим най-подходящото последващо лечение.

Д-р Миряна Сечанова е специалист хирург в София с над 18 години медицински опит. Основните дейности, с които се занимава са свързани с диагностика, оперативно лечение и проследяване на доброкачествени и злокачествени заболявания на млечната жлеза:

Профилактични клинични прегледи на гърди;

Биопсия на лезии в гърдата;

Аспирационна биопсия на кисти на млечните жлези;

Биопсия на лимфни възли;

Поставяне на маркери в тумори на гърдата;

Оперативни процедури;

Аксиларна дисекция;

Органосъхраняващи операции на гърдите;

Мастектомия;

Операции при различни доброкачествени и гранични находни (интрадуктални папиломи);

Изграждане на терапевтичен план и подход при пациенти с рак на гърдата.

Има професионален опит и интерес в лечението и отстраняването на доброкачествени и злокачествени кожни образувания, оперативно лечение на пиларни кисти в опашната област и биопсия на лимфни възли.

След завършването си през 2007 г. д-р Сечанова работи във Второ хирургично отделение на Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда София. От 2014 г. до 2021 г. практикува в Хирургично отделение на УМБАЛ "Софиямед" под ръководството на д-р Сергей Сергеев. В "Софиямед" придобива и своята специалност по хирургия през 2017г. От 2021 г. до 2024 г. работи в МБАЛ Надежда, а от 2024 г. отново се присъединява към екипа на ДКЦ "Софиямед" и УМБАЛ "Софиямед". От октомври 2024г. е ръководител на специализирания Център за диагностика и лечение на млечни жлези в медицински комплекс „Софиямед“.

Член на Български лекарски съюз