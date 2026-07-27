В държавната фирма за производство на ваксини предупреждават за масово напускане

Служители, работещи в държавното дружество, произвеждащо ваксини, серуми и медикаменти „Бул Био – НЦЗПБ" и днес протестираха заради лошо управление на дружеството, натрупана загуба през миналата година и липса на информация за бъдещето му. Протестиращите казаха, че не са потърсени за разговор нито от ръководството на „Бул Био", нито от ръководството на Министерството на здравеопазването. На този етап няма никаква реакция нито от нашето ръководство, нито от Министерството на здравеопазването и затова продължаваме да протестираме, каза Радостин Димитров от сектор „Развитие и иновации" към отдел „Качествен контрол" в „Бул Био". Очаквахме, че ще има реакция, но защо все още няма, нямаме обяснение, добави той.

За пореден ден служители на дружеството напускат, каза Мария Радиовева По думите й, ако не се предприеме спешно действие, е твърде възможно да се случи нещо необратимо с дружеството. Най-вероятно ще помислим и в тази насока, каза още Радиовева на въпрос дали протестиращите ще предприемат други стъпки в знак на протест. Според нея в момента най-важното е ръководствата на „Бул Био" и на Министерството на здравеопазването да поемат конкретни отговорности – мерки и срокове, с които да покажат дали имат визия за дружеството.

В процедура сме за подписване на колективен трудов договор, но в момента тя е шиканирана, защото не може да продължи, каза още Радивоева. В края на седмицата изтича срокът на заповедта на директора на „Бул Био", с която удължава действието на стария колективен трудов договор, т.е. след края на месеца социалните ни придобивки ще са в миналото и ще стане още по-тежко за служителите на дружеството, добави тя. Радивоева посочи, че е поискала информация колко служители на „Бул Био" са напуснали от началото на година, но не й е предоставена. По думите й ръководството на дружеството е длъжно да предостави тези данни.

Причините за натрупаната загуба се установяват в рамките на текущ одит, като след приключването му от Министерството на здравеопазването ще се произнесат по управленските и финансовите решения, довели до сегашното състояние, както и по отговорността за тях, обясниха наскоро от пресцентъра на МЗ. Одитният доклад от предходната проверка на финансовото състояние на дружеството и договорите за строително-монтажни работи вече е изпратен на Главна дирекция „Национална полиция" за действия по компетентност, съобщава БТА.

В Министерството на здравеопазването не са постъпвали данни за спиране на производството на БЦЖ ваксина, казаха междувременно от пресцентъра на МЗ по повод протестиращи служители от дружеството, произвеждащо ваксината.

МЗ има сключен договор за доставка на БЦЖ ваксина с производител "Бул Био - НЦЗПБ" ЕАД, като всички предвидени доставки се изпълняват според условията на договора. Съгласно препоръки на Националния експертен съвет по имунизации, МЗ поддържа резерв от ваксините за подлежащите на имунизация деца до шестгодишна възраст, допълниха от МЗ.

Протестиращи служители от "Бул Био", които и днес излязоха пред сградата, в която се помещава дружеството, казаха преди дни, че има риск за производството на ваксината, тъй като новата производствена лаборатория все още не е въведена в експлоатация заради забележки от страна на Световната здравна организация. Ваксината срещу туберкулоза все още се произвежда при досегашните условия на работа и ако забележките не бъдат отстранени, според протестиращите това би било "петно" върху тях, а ваксината няма да може да бъде изнасяна заради изключително строгите правила и изисквания на СЗО.