Всеки шести слънцезащитен крем у нас е потенциално рисков, крият канцерогени и хормонални нарушители

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Рекламата обещава "без парфюм", а в състава се крият ароматизатори с други имена

Слънцезащитният крем е задължителен през цялата година, но без него лятото става опасно. Дерматолозите от години предупреждават, че излагането на UV лъчите без защита увеличава риска от изгаряния, преждевременно стареене на кожата и дори меланом.

Оказва се обаче, че докато се пазим от слънцето с кремове и лосиони, трябва да се пазим и от състава на някои от продуктите на пазара.

Всъщност в част от най-популярните и бюджетни мазила се крият съставки, които могат да доведат до алергии, хормонални и дори репродуктивни проблеми. Дори зад лъскавата опаковка и хубавата реклама с мотива "грижа за кожата" понякога е забъркана смес с потенциален канцерогенен състав.

Затова следващия път, когато избирате слънцезащитен крем, не гледайте само SPF-а и красивата опаковка, а обърнете внимание и на етикета.

Всеки шести слънцезащитен продукт е потенциално рисков. Това показва проучване на Асоциация „Активни потребители", която е изследвала 187 слънцезащитни продукта - кремове, млека, спрейове, стикове и флуиди, предлагани на българския пазар. Данните са публикувани в онлайн каталог на сайта на организацията.

От всички анализирани продукти 105 са оценени като „Безопасни", 49 като „Умерено безопасни", а 33, или близо 18%, попадат в категория „Потенциално рискови".

Една от най-опасните съставки е BHA (Butylated Hydroxyanisole). Тя е определяна като потенциално канцерогенна, токсична за репродуктивните функции и с хормонално действие.

Под съмнение е поставена и безопасността на Benzophenone-3 (Oxybenzone) - UV филтър, който може да предизвика алергични реакции и има потенциално ендокринно действие.

В част от продуктите е открит и Butylphenyl Methylpropional (Lilial) - съставка с данни за репродуктивна токсичност, както и Cyclotetrasiloxane (D4) - силикон, класифициран като токсичен за репродукцията.

Особено тревожно е наличието на парабени като Isobutylparaben, Isopropylparaben, Benzylparaben, Pentylparaben и Phenylparaben, които са забранени за употреба в козметични продукти в Европейския съюз. Същото важи и за консервантите Methylisothiazolinone (MIT) и Methylchloroisothiazolinone (MCIT), които не се допускат в продукти без отмиване.

В 15 продукта са открити UV филтрите Homosalate или Benzophenone-3. Те предпазват кожата от ултравиолетовите лъчи, но има данни, че могат да нарушат действието на хормоните и да повлияят на репродуктивната система и функцията на щитовидната жлеза. Benzophenone-3, известен и като Oxybenzone, може да предизвика и алергични реакции.

Други вещества, които експертите препоръчват да се избягват, са BHT, Benzophenone-1, Butylparaben, Propylparaben, Cyclopentasiloxane (D5), Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate), Octocrylene, Resorcinol, Salicylic Acid, Triclosan и PPD.

Проучването показва, че 32 продукта съдържат Octocrylene, 16 - BHT, а 12 - Homosalate.

Тайните са скрити в етикета на гърба на продукта. Докато отпред пише "без парфюм", оказва се, в съставките има парфюм. При 14 продукта е установено разминаване между рекламните твърдения върху опаковката и посочения състав.

В етикета на гърба парфюмът може да е записан по следните начини - Parfum, Fragrance, Limonene, Linalool, Citronellol и Hexyl Cinnamal. Тези вещества се добавят за аромат, но могат да причинят раздразнение или алергични реакции, особено при хора с чувствителна кожа.

А докато ни продават боклуци в социалните мрежи, набира популярност нова мода - приготвяне на домашни слънцезащитни кремове.

От „Активни потребители" обаче предупреждават, че подобни рецепти не осигуряват надеждна UV защита и не могат да заменят сертифицираните продукти.

Пълният списък с проверените продукти, техния състав и оценка е публикуван в онлайн каталога на организацията.