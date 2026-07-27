Девет случая на салмонела в Атина

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Девет души, сред които две деца, са били диагностицирани със салмонела, след като са консумирали храна от едно и също заведение в атинския квартал Перистери.

Случаят постави здравните власти в Гърция в повишена готовност заради зачестилите хранителни инфекции през последните седмици.

Пациентите са седем възрастни и две деца и са потърсили спешна медицинска помощ в неделя, 26 юли, в болницата в Никея. След извършените изследвания е потвърдено, че всички са заразени със салмонела. След оказаната медицинска помощ и стабилизиране на състоянието им пациентите са изписани.

Инцидентът е поредният от серия подобни случаи в Гърция. Само преди седмица в Кастория бяха регистрирани най-малко десет случая на салмонела, а в средата на юли повече от 30 души се нуждаеха от болнично лечение в Ламия след хранително отравяне със същата бактерия.

Зачестилите случаи засилват опасенията относно безопасността на храните и ефективността на контрола в заведенията за обществено хранене, като здравните власти продължават проверките за установяване на източниците на заразата.