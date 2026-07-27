8 случая на западнонилска треска в Северна Македония

Осем случая на западнонилска треска, включително седем лабораторно потвърдени и един, класифициран като вероятен, са регистрирани в Северна Македония. Това става ясно от доклад на Института за обществено здраве.

Само през юли са потвърдени пет нови случая, като симптомите при двама пациенти са започнали през юни, а при трети – през май. Последният случай е регистриран в четвъртък миналата седмица, пишат медиите в страната.

Всички пациенти са развили невроинвазивна форма на инфекцията със засягане на централната нервна система и са хоспитализирани. Трима от тях вече са освободени за домашно лечение.

Шест от заболелите са регистрирани в Скопие и Велес, а един от тях е пътувал до Гърция, но инкубационният период включва и престой в Северна Македония.

От заболелите седем са мъже.

При шест от общо осемте случая на западнонилска треска лицата са на възраст над 60 години, а останалите двама души са между 50 и 59 години.

Западнонилската треска е вирусно заболяване, предавано чрез ухапване от заразен комар. Вирусът циркулира естествено сред комарите и дивите птици и заболяването не се предава от човек на човек.

Инкубационният период обикновено трае от три до 14 дни. Около 80 процента от заразените нямат симптоми, а по-малко от един процент от инфекциите се развиват в тежки невроинвазивни форми, които могат да бъдат животозастрашаващи.

Западнонилската треска е регистрирана за първи път в Северна Македония през 2011 г., а от тогава до края на 2025 г. са регистрирани общо 54 лабораторно потвърдени случая, като петима са починали от последствия, свързани със заболяването.

В доклада на Института за обществено здраве се посочва, че според последните данни от Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, към 22 юли тази година вирусът е регистриран в 35 региона на шест европейски държави, които са съобщили за общо 81 случая на инфекция с треската. Най-голям брой случаи е регистриран в Италия – 46, следвана от Гърция – 21.

Към 22 юли случаите в Северна Македония са пет, а към днешна дата – осем. Румъния е съобщила за пет случая, Испания – за три, а Франция – за един.

Според Европейския център първият регистриран случай на западнонилска треска при човек в Европейския регион през сезона е регистриран именно в Северна Македония.