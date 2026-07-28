След протестите: здравната министърка смени четирима шефове на „Бул Био"

За 6 години печалбата на дружеството е стопена от 8 млн. лв. до под нулата

Министърът на здравеопазването Катя Ивкова освободи четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био - НЦЗПБ" ЕАД и назначи нови на тяхно място. Те ще изпълняват функциите си до провеждането на конкурсна процедура по реда на Закона за публичните предприятия.

Това се случи, след като в последната седмица служители на дружеството, произвеждащо ваксини, серуми и медикаменти, протестираха заради лошо управление, натрупана загуба през миналата година и липса на информация за бъдещето му.

Решението е взето от ведомството след анализ на финансовите отчети, одитния доклад на Министерството на здравеопазването, информацията от досегашното ръководство и констатациите от инспекцията на Световната здравна организация, включително изпълнението на плана за коригиращи и превантивни действия - CAPA.

„Натрупаните загуби, забавените коригиращи мерки и нарастващият регулаторен риск изискват незабавно управленско решение. Не можем да подминем и напрежението в дружеството, протестите и загубата на диалог със служителите. Хората, които със своята експертиза поддържат това стратегическо производство, трябва да бъдат чути. Новото ръководство получава ясна задача - да възстанови финансовата устойчивост, производствената надеждност и доверието в „Бул Био", заяви министър Катя Ивкова.

Преди няколко дни протестиращите се усъмниха, че ремонтът на новата лаборатория за ваксини не е извършен качествено. След проверка на Световната здравна организация, съмненията са потвърдени - открити са редица несъответствия. Не сме сигурни дали тази лаборатория ще заработи и ще произвежда ваксина срещу туберкулоза, а техниката, която е монтирана в лабораторията, е морално остаряла и не отговаря на съвременните изисквания за добра производствена практика, твърдят те.

Ако новата лаборатория не бъде сертифицирана, това би било репутационна щета за дружеството, както и сериозен риск за производството и износа на ваксина срещу туберкулоза, допълниха протестиращите служители. "Бул Био" изнася ваксината и за нуждите на УНИЦЕФ.

Няма никаква реакция нито от ръководството, нито от Министерството на здравеопазването. и затова продължаваме да протестираме, каза вчера Радостин Димитров от сектор „Развитие и иновации" към отдел „Качествен контрол" в „Бул Био".

За пореден ден служители на дружеството напускат, каза Мария Радивовева. По думите ѝ, ако не се предприеме спешно действие, е твърде възможно да се случи нещо необратимо с дружеството. Най-вероятно ще помислим и в тази насока, каза още Радиовева на въпрос дали протестиращите ще предприемат други стъпки в знак на протест.

В процедура сме за подписване на колективен трудов договор, но в момента тя е шиканирана, защото не може да продължи, каза още Радивоева.

В края на седмицата изтича срокът на заповедта на директора на „Бул Био", с която удължава действието на стария колективен трудов договор, т.е. след края на месеца социалните ни придобивки ще са в миналото и ще стане още по-тежко за служителите на дружеството, добави тя.

Радивоева посочи, че е поискала информация колко служители на „Бул Био" са напуснали от началото на година, но не й е предоставена. По думите й ръководството на дружеството е длъжно да предостави тези данни.

„Бул Био - НЦЗПБ" ЕАД е дружество със 100% държавно участие, което произвежда ваксини, серуми, лекарствени и други биологични продукти, свързани с основни обществени здравни потребности. Поради стратегическото му значение управлението трябва да отговаря на завишени изисквания за финансова устойчивост, производствена надеждност, ефективен контрол и съответствие с националните и международните регулаторни стандарти, заявяват още от Министерството и допълват: "За 6 години печалбата на дружеството е стопена от 8 млн. лв. до отрицателен резултат"

Дружеството приключва 2025 г. с отрицателен финансов резултат, като негативната тенденция продължава и през 2026 г. Към 31 март е отчетена счетоводна загуба от 872 хил. евро. Анализът установява производство и продажба на продукти с отрицателна рентабилност, реализация под пълната производствена себестойност, нарастващи разходи, влошена ликвидност и недостатъчно ефективен контрол върху финансовите и производствените рискове. Многократното актуализиране на финансовите прогнози и бизнес програмата не е довело до устойчиво подобрение.

Одитът на Министерството на здравеопазването и материалите от инспекцията на Световната здравна организация установяват съществени слабости в системата за управление на качеството и при изпълнението на CAPA плана. Част от предвидените мерки не са окончателно изпълнени или ефективността им не е доказана, което създава рискове за производствената дейност и регулаторното съответствие на дружеството. Освободени са Десислава Билева, Бистра Колева-Маджарова, Стефан Гърчев и Румен Кофинов.

За нови членове на Съвета на директорите са назначени Иво Тодоров като независим член и Климент Петров, Доротея Робева и Вероника Чанева като представители на държавата. Ани Александрова-Найденова запазва мястото си като член на Съвета на директорите.

На новия състав е възложено да извърши цялостен анализ на финансовото състояние, да представи актуализирана прогноза до края на 2026 г., да предприеме незабавни мерки за ограничаване на загубите и подобряване на ликвидността и да ускори изпълнението на коригиращите действия по CAPA. Сред основните задачи са още гарантирането на непрекъснатото производство и договорените доставки, ограничаването на регулаторните рискове и възстановяването на диалога със служителите.

Промяната в управлението няма да прекъсне текущата дейност на „Бул Био - НЦЗПБ" ЕАД. Запазването на националния производствен капацитет за ваксини, серуми и други стратегически продукти остава водещ приоритет на Министерството на здравеопазването.