С напредване на средната продължителност на живота все по-често се наблюдават възрастово-обусловени заболявания. Процесите на стареене се дължат на повишени нива на свободни радикали, които причиняват оксидативен стрес, който от своя страна води до митохондриална дисфункция, увреда в ДНК веригите, увреда на клетъчните мембрани.

Увреда в микроциркулацията с нарушено тъканно оросяване е част от тъканните процеси при стареене. Всичко това в своята съвкупност е причина за специфични заболявания при хората – възрастово-обусловена дегенерация на макулата, артрози, деменции и др.

Дегенерацията на макулата е една от честите причини за слепота при пациенти над 50 години. Основният симптом е загуба на централно зрение, разкривяване на правите линии, затруднение при четене. В ранните стадии заболяването може да протича безсимптомно. Профилактичните прегледи с изследване на зрителна острота за близка и далечна дистанция, оглед след разширяване на зеницата и ОСТ (оптична кохерентна томография) на макулата могат рано да установят заболяването. Ранната диагностика предполага своевременно лечение, чиято цел е запазване на добро централно зрение.

Заболяването започва като суха форма, при която се натрупват депозити от отпадни продукти на обмяната, наречени друзи. С времето настъпват вторични промени, които се явяват усложнения на заболяването –загуба на тъкан и развитие на суха атрофична форма, т.нар. Географска атрофия, или прорастване на дефектни съдове, които обуславят влажната форма на заболяването. Тези съдове пропускат течност и кървят, като рязко влошават централното зрение.

Как лекуваме?

Използването на хранителни добавки няма доказан ефект. Важно е да се знае, че бета каротинът в някои от тях при пушачи води до увеличен риск от карцином на белия дроб. Високите нива на цинк водят до анемия.

Фотобиомодулацията (Valeda), която се популяризира напоследък, е ефективна само в ранните стадии на заболяването. В литературата липсват достатъчно проучвания, които да подкрепят нейното значение.

В Очна клиника „Света Петка“ – гр.Варна, използваме 2RT (Ellex) за профилактика и лечение на сухата форма на дегенерация на макулата от 2017г. 2RT (Retinal Rejuvenation Therapy) е наносекунден лазер, чиято цел е реювенация на макулата. Стимулира се ретиналната тъкан, забавят се процесите на стареене, намалява обема на друзите. Почти 10 години опит с тази методика показва изключително добри резултати – при 90% от пациентите сухата форма не прогресира във влажна, намалява степента на атрофия. Показана е в ранните и средно напреднали случаи на заболяването. Нашите резултати се подкрепят от големи клинични проучвания за период от над 15 години.

Преди 2RT



След 2RT:

При влажните форми средство на избор са вътреочни медикаменти – antiVEGF. Това са антитела насочени срещу факторите обуславящи разрастването на патологични кръвоносни съдове в ретината. Съвременните медикаменти са с удължено действие, някои от тях с двоен механизъм. Регулярното им приложение ефективно поддържа зрението на пациента. Всички те са реимбурсирани от Националната здравноосигурителна каса и се отпускат чрез протокол. Такива се изготвят в редица очни центрове в страната, вкл. и в Очна клиника „Света Петка“ – гр. Варна.

Разработени са и системи за имплантация, които отделят дозирано медикамент за дълъг период от време (PDS – Port Delivery System). Разработват се генни терапии и клетъчни култури от стволови клетки, които да заместят увредената тъкан. Докато те обаче станат достъпни, най-важна остава профилактиката – рутинни прегледи, ранно лечение на влажната форма, профилактика на сухата.

Лечението на сухата атрофична форма на макулна дегенерация все още търси своето решение. В САЩ са одобрени два препарата за вътреочно приложение, които показват слаба ефективност и редица странични ефекти. Тази терапия не беше одобрена от ЕМА (European Medicines Agency). Това, което предлагаме в Очна клиника „Света Петка“ – гр.Варна, на тези пациенти, е PRP (Platelete Rich Plasma) с цел стимулиране на тъканите, както и медикаментозно подобрение на очната микроциркулация. Резулататите са обнадеждаващи.

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Очна клиника „Света Петка“ гр.Варна 9010 ул.Проф. д-р Георги Георгиев 4 , 052 611 130, 052 611 131

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