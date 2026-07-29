Педиатричното отделение на МБАЛ Елин Пелин отново посреща деца след мащабна трансформация. То претърпя основен ремонт, а „Фантастико“ подкрепи проекта „Светулка“ на фондация „За Доброто“ като дари над 25 000 евро за изграждане на ВиК и електроинсталация в педиатрията на лечебното заведение.

„Светулка Елин Пелин е пример за това на какво е способна местната общност и дори отделни хора със силна гражданска позиция. Този проект се осъществи само и благодарение на тях. Отделението вече изглежда като съвременно европейско педиатрично отделение. Но красивите стени не лекуват сами по себе си. Детето трябва да бъде посрещнато, обгрижено и изпратено с отношение, подходящо за възрастта му, така че то да се чувства спокойно, уважавано и разбрано“, казва Свилена Георгиева, зам.-председател на фондация „За Доброто“.

В отделението, благодарение и на други дарители, са обновени пациентските стаи и общите пространства, вече има ново медицинско оборудване и обзавеждане, изработена е нова корпусна мебел, а стените оживяват с цветове, рисунки и истории, които да намаляват страха и тревожността при най-малките пациенти.

(Снимка: фондация „За Доброто“)

При ремонта на отделението от екипа на Фондацията са помислили и за родителите, които придружават децата – създадена е по-уютна среда, като на тяхно разположение в стаите има кухненски боксове, мивки, легла и шкафове за възрастните и децата. В лечебното заведение има детски кът, в който малките пациенти може да играят, докато преминават през периода на лечение в болницата.

В отделението вече са по-добри условията и за медицинските екипи. Отскоро се радват на обновени общи пространства, лекарски кабинет, манипулационна и стая за отдих.

„Когато инвестираме в здравето на децата, инвестираме в бъдещето. Отделението е изцяло преобразено - по-светло, по-уютно и по-подкрепящо за малките пациенти, техните семейства и медицинските екипи. Средата, в която се лекуват нашите деца, има значение и тя може да носи спокойствие, надежда и грижа в моментите, когато те са най-нужни“, споделя Владимир Кънчев, оперативен директор на „Фантастико“.

(Снимка: фондация „За Доброто“)

Не за първи път „Фантастико“ подкрепя фондация „За Доброто“. През миналата година организацията кандидатства по програмата „Фантастико до теб“, като компанията одобри техния проект „Светулка Дупница“ и дари близо 13 хил. евро, които ще допринесат за преобразяването на болничното отделение в града.