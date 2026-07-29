Педиатричното отделение на МБАЛ Елин Пелин отново посреща деца след мащабна трансформация. То претърпя основен ремонт, а „Фантастико“ подкрепи проекта „Светулка“ на фондация „За Доброто“ като дари над 25 000 евро за изграждане на ВиК и електроинсталация в педиатрията на лечебното заведение.
„Светулка Елин Пелин е пример за това на какво е способна местната общност и дори отделни хора със силна гражданска позиция. Този проект се осъществи само и благодарение на тях. Отделението вече изглежда като съвременно европейско педиатрично отделение. Но красивите стени не лекуват сами по себе си. Детето трябва да бъде посрещнато, обгрижено и изпратено с отношение, подходящо за възрастта му, така че то да се чувства спокойно, уважавано и разбрано“, казва Свилена Георгиева, зам.-председател на фондация „За Доброто“.
В отделението, благодарение и на други дарители, са обновени пациентските стаи и общите пространства, вече има ново медицинско оборудване и обзавеждане, изработена е нова корпусна мебел, а стените оживяват с цветове, рисунки и истории, които да намаляват страха и тревожността при най-малките пациенти.
При ремонта на отделението от екипа на Фондацията са помислили и за родителите, които придружават децата – създадена е по-уютна среда, като на тяхно разположение в стаите има кухненски боксове, мивки, легла и шкафове за възрастните и децата. В лечебното заведение има детски кът, в който малките пациенти може да играят, докато преминават през периода на лечение в болницата.
В отделението вече са по-добри условията и за медицинските екипи. Отскоро се радват на обновени общи пространства, лекарски кабинет, манипулационна и стая за отдих.
„Когато инвестираме в здравето на децата, инвестираме в бъдещето. Отделението е изцяло преобразено - по-светло, по-уютно и по-подкрепящо за малките пациенти, техните семейства и медицинските екипи. Средата, в която се лекуват нашите деца, има значение и тя може да носи спокойствие, надежда и грижа в моментите, когато те са най-нужни“, споделя Владимир Кънчев, оперативен директор на „Фантастико“.
Не за първи път „Фантастико“ подкрепя фондация „За Доброто“. През миналата година организацията кандидатства по програмата „Фантастико до теб“, като компанията одобри техния проект „Светулка Дупница“ и дари близо 13 хил. евро, които ще допринесат за преобразяването на болничното отделение в града.