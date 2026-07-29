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Детската болница в Бургас вече има разрешение да отвори

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КАДЪР: Фейсбук/Димитър Николов

Детската болница „Света Анастасия" – Бургас вече има разрешение да отвори. Това съобщи във фейсбук кметът на града Димитър Николов. Той публикува своя снимка с разрешителното за дейност на лечебното заведение. 

Димитър Николов я постави като основен приоритет в петия си управленски мандат.

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Разрешителното за дейност на Детска болница „Света Анастасия" – Бургас!", пише Николов.

 Проектът за новата детска болница е определян като един от най-значимите за града и региона. Тя е изградена в бургаския комплекс „Зорница", в близост до Университетска многопрофилна болница за активно лечение. Строителството започна на 9 януари 2024 г., а през декември 2025 г. сградата получи разрешение за ползване.

Болницата е напълно оборудвана, като стойността на медицинската апаратура надхвърля 27,5 млн. лева.

Педиатричната болница ще предлага денонощна спешна помощ и ще събере на едно място медици от 25 специалности. Болницата ще разполага със 142 легла, 12 от които реанимационни.

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КАДЪР: Фейсбук/Димитър Николов

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