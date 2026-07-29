Катя Ивкова: Държавата поема контрола над детската болница

Правителството е решено да преодолее правните пречки около проекта за Националната детска болница, да се ускори изграждането и контрола отново да е в Министерството на здравеопазването. Това увери премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министреския съвет.

В момента проектът е на етап по възлагане на проектиране, но процедурата за изпълнител бе атакувана пред КЗК и отменена и в момента се обжалва в съда. От Обществения съвет за детската болница призоваха държавата да не губи време с обжалвания.

„Няма детска болница. Дружеството беше сформирано през лятото на 2020 г., но реалният резултат към момента е, че все още не се е стигнало до изграждането на самата Национална детска болница. Още по-интересното е, че досега екипът на Здравната инвестиционна компания не е работил и по другото ключово направление, свързано с бъдещото функциониране на лечебното заведение. Тази дейност трябваше отдавна да е започнала, а именно – подаването на документите до Изпълнителна агенция „Медицински надзор" за изготвяне на комплексна оценка. Знаете, че това е процедура, уредена в Закона за лечебните заведения. Очевидно тя не е изпълнена", каза пък след заседанието здравната министърка Катя Ивкова.

"Този проект е от национално значение и представлява национален приоритет. За да бъде рестартиран и отговорността за него да се носи изцяло от Министерството на здравеопазването, съвсем скоро ще бъде сформиран междуведомствен съвет с участието на редица министри. Аз ще бъда негов председател, като Законът за администрацията позволява създаването на подобен орган. Предстоят и промени в управлението на проекта, така че всички ключови решения да бъдат съгласувани с Министерството на здравеопазването и обсъждани в рамките на междуведомствения съвет", категорична бе тя.

Крайната цел била - възможно най-скоро да започне изграждането на Националната детска болница, като паралелно с това бъдат подготвени и документите до Изпълнителна агенция „Медицински надзор" за изготвяне на комплексната оценка по реда на Закона за лечебните заведения. Така след известно време да не се окажем отново в ситуация, в която няма избран строител и строителството изобщо не е започнало", обясни още здравната министръка.

Това ще бъде рестартирано съвсем скоро време и ще очаквайте новини от нас, каза още Ивкова.