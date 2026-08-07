Фирмата производител "Фармаком" залага на мотото „Грижа от природата“, като съчетава чисти растителни екстракти с научен подход за разработване на своите формули

Всеки, който е изпитвал внезапната, режеща болка от бъбречна криза, знае, че това е кошмар, който не иска да повтаря никога. Статистиката е неумолима: над 80% от камъните в бъбреците са изградени от калциев оксалат. Те се образуват тихо, когато отпадъчните вещества в урината се кристализират и се превърнат в остри микроскопични „шипове“. За щастие, науката и природата си подават ръка в лицето на хранителната добавка „Оксалат“ – вашия най-верен щит срещу образуването на камъни и пясък в уринарния тракт.

Формулата, която променя правилата на играта

Добавката „Оксалат“ на "Фармаком" не е просто поредният диуретик. Това е прецизно разработен комплекс от стандартизирани растителни екстракти, които атакуват проблема в самия му корен.

Тя действа в три ключови направления:

Разгражда и блокира: Благодарение на мощната билка Phyllanthus niruri (известна по света като „трошач на камъни“), добавката нарушава структурата на съществуващите калциево-оксалатни кристали, като помага за тяхното безопасно смаляване и изхвърляне.

Благодарение на мощната билка Phyllanthus niruri (известна по света като „трошач на камъни“), добавката нарушава структурата на съществуващите калциево-оксалатни кристали, като помага за тяхното безопасно смаляване и изхвърляне. Спира новия растеж: Екстрактът от Desmodium styracifolium стимулира отделянето на цитрати в урината. Цитратите буквално „свързват“ калция и му пречат да се съедини с оксалатите, блокирайки появата на нови камъни.

Екстрактът от Desmodium styracifolium стимулира отделянето на цитрати в урината. Цитратите буквално „свързват“ калция и му пречат да се съедини с оксалатите, блокирайки появата на нови камъни. Противовъзпалителен щит: Натуралните съставки успокояват раздразнените лигавици на пикочните пътища, намаляват спазмите и улесняват диурезата без дискомфорт.

За кого е предназначена добавката „Оксалат"?

Тя е идеалното решение за хора, които:

Имат фамилна предразположеност към бъбречнокаменна болест.

Вече са прекарали една или повече бъбречни кризи и искат дългосрочна превенция.

Хранят се със „суперхрани“ (спанак, ядки, цвекло, шоколад), които съдържат високи нива на оксалати.

Защо да изберете „Оксалат“?

За разлика от агресивните химически препарати, „Оксалат“ работи в хармония с вашето тяло. Тя не просто маскира симптомите, а активно чисти филтрите на организма ви. Само с една лесна за прием доза на ден, вие осигурявате на бъбреците си свободата и лекотата, от които се нуждаят.Българската компания зад продукта „Оксалат" "Фармаком" е сравнително нов, но амбициозен участник на родния фармацевтичен пазар, основана в края на 2023 година.

Фирмата е създадена с ясна социално-икономическа кауза – да намали зависимостта на българския пазар от вносни лекарствени продукти и хранителни добавки. Екипът зад бранда подчертава ролята на българските фармацевти в създаването на модерни, родно произведени алтернативи. Фирмата залага на мотото „Грижа от природата“, като съчетава чисти растителни екстракти с научен подход за разработване на своите формули. Продуктите на бранда (включително добавката Oxalat) се регистрират надлежно по българското законодателство в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

"Фармаком" се фокусира върху създаването на научно разработени продукти, насочени към подобряване на качеството на живот в няколко направления: