Феноменът “хронична жега” - над 20° и по тъмно, рязко вдига инфарктите. Лекари: Пийте вода и нощем!

Не толкова екстремните температури, а задържането със седмици на сравнително високи градуси е особено опасно за организма. Хроничната жега го изтощава и натоварва сърдечносъдовата система и бъбреците. Особено мъчителни са тропическите нощи - когато температурата не пада под 20°, такива периоди крият редица здравни рискове, напомнят специалистите. В Европа само до средата на юли жегите са взели с 10 хил. жертви повече от миналите години по това време.

Тропическите нощи увеличават риска от инфаркт почти 4 пъти. Нещо повече - само три дни продължителна жега качва опасността от сърдечен удар с още 88% според проучване на УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов”.

Освен риска от инфаркт опасността от инсулт също расте - причина за това е сгъстяването на кръвта, а заедно с нея и образуването на тромби.

Лекарите съветват: Пийте вода и през нощта! Острата дехидратация е опасна и удря директно в бъбреците. Недостатъчният прием на вода може да доведе дори до хронична бъбречна недостатъчност.

Константните високи температури често водят до топлинно изтощение - изпотяване, силна отпадналост, понякога повръщане и стомашни проблеми. А най-голямата опасност при тези жеги е топлинният удар. Трябва да сме особено внимателни в дните с над 40 градуса, когато рискът от внезапен удар е най-голям, защото, колкото и да се третира състоянието, един от 10 случая на топлинен удар е с летален край.

Експертите препоръчват по време на тези продължителни топли денонощия да прекарваме по поне 3 часа на климатик, да спим в охлаждащо се пространство и да приемаме повече течности.

За терморегулацията на тялото помагат и естествените материали на дрехите и завивките. А през деня облеклото да е широко - то осигурява слой въздух между тялото и дрехата, което действа като изолатор.