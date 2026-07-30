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Жертвите на епидемията от ебола в ДР Конго надхвърлиха 1500

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Снимка от дрон на работници в гробищет в провинция Итури, Демократична република Конго. СНИМКА: РОЙТЕРС

Повече от 1500 души са починали от началото на продължаващата епидемия от ебола в Демократична република Конго, предаде ДПА, цитирана от БТА.

По данни на правителството от края на април досега са потвърдени 1521 смъртни случая. Лабораторно доказаните случаи на заразяване с вируса са достигнали 3442.

Официалната статистика показва смъртност от 44 процента, което означава, че почти половината от потвърдените случаи са завършили фатално.

Според експерти действителният брой на заразените вероятно е по-висок, тъй като много случаи не са били открити или докладвани. Предполага се, че вирусът се е разпространявал в продължение на месеци, преди епидемията да бъде официално обявена в средата на май.

Заразените се увеличават с по-бързи темпове, отколкото при която и да е предишна епидемия от ебола.

„Това е най-бързо разрастващата се епидемия от ебола в историята", заяви заместник-изпълнителният директор на Световната продоволствена програма на ООН Карл Скау. По думите му при епидемията в Западна Африка са били необходими осем месеца, за да достигне броят на жертвите хиляда души.

Повече от 11 000 души починаха при епидемията в Западна Африка през 2014 и 2015 г. Около 2300 бяха жертвите на втората най-тежка епидемия в историята, избухнала между 2018 и 2020 г. в източната част на ДР Конго.

Ебола е животозастрашаващо заболяване. Вирусът се предава при физически контакт, особено при досег с телесни течности.

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Снимка от дрон на работници в гробищет в провинция Итури, Демократична република Конго. СНИМКА: РОЙТЕРС

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