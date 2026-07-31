“еЗдраве” – партньорът на гражданите и НЗОК за повече прозрачност в здравната система

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От 29 юли Националната здравноосигурителна каса и МЗ започнаха кампания за активиране на приложението

Здравната система е най-ефективна, когато хората и институциите работят заедно. Именно в тази посока е ролята на мобилното приложение "еЗдраве" – инструмент, който дава възможност на всеки гражданин да има достъп до собственото си електронно здравно досие и активно да участва в контрола върху информацията, свързана с неговото лечение.

От 29 юли Националната здравноосигурителна каса започва кампания за активиране на приложението "еЗдраве".

В цялата страна ще бъдат разкрити изнесени пунктове на районните здравноосигурителни каси, където гражданите ще могат да получат съдействие за активиране на приложението и достъп до своето електронно здравно досие.

Кампанията се провежда паралелно с инициативата на Министерството на здравеопазването по същия повод.

Графикът на изнесените пунктове по РЗОК е публикуван на страницата на НЗОК и дава възможност на всеки желаещ да избере удобно за него място, където да получи помощ при активирането на приложението.

Контролът започва с информацията

За НЗОК е важно гражданите да бъдат информирани и да познават своите здравноосигурителни права.

Чрез "еЗдраве" всеки потребител може по всяко време да проследява какви медицински дейности са вписани в неговото електронно здравно досие – прегледи, направления, изследвания, резултати от лабораторни тестове, рецепти, протоколи за скъпоструващи лекарства, болничен престой, имунизации и други медицински документи.

Особено полезна е възможността пациентите да следят какво се отчита на тяхно име. Ако бъде установено несъответствие – например медицинска дейност, която не е извършвана, потребителят може да подаде сигнал до НЗОК, а тя да извърши проверка.

Този подход вече показва своя ефект. След като хората получиха по-лесен достъп до информацията в своите електронни здравни досиета,сигналите и жалбите към НЗОК, свързани с отчетени медицински дейности, се увеличиха с около 200%.

Това е знак, че гражданите активно използват възможността да участват в контрола и да бъдат партньор на институциите.

Приложението показва информация не само за дейности, заплатени от НЗОК, но и за медицински дейности, финансирани от други източници или заплатени от самия пациент. Това позволява на хората да имат цялостна представа за здравната информация, свързана с тях.

Повече прозрачност, повече доверие

Електронното здравно досие не е само средство за контрол. То улеснява достъпа до здравна информация и дава на пациентите по-добра ориентация за грижите, които получават.

В приложението "еЗдраве" могат да се използват различни функционалности – например модул "Дългосрочна грижа", в който потребителите могат да видят персонализирана информация за профилактични прегледи, изследвания и имунизации, финансирани от НЗОК според тяхната възраст и здравен статус.

В "Личен картон" се съдържат данни за личния лекар и основна здравна информация, а чрез известия потребителите могат да получават информация при издаване на нов електронен документ – рецепта, направление, резултат от изследване или друга промяна в досието.

Приложението позволява и на родителите да имат достъп до електронните здравни документи на своите деца под 18 години, като профилите им се свързват автоматично чрез данните от ГРАО.

Освен медицинските записи електронното здравно досие предоставя достъп и до надеждна здравна информация чрез "Здравна библиотека", както и възможност пациентът временно да предостави достъп до своите данни на лекари и стоматолози, когато това е необходимо.

Гражданите и институциите – партньори за по-добра система

Активното участие на хората е важна част от изграждането на по-прозрачна здравна система. Когато гражданите следят информацията в своето досие, те не само защитават собствените си права, но и помагат на НЗОК да насочва по-ефективно своя контрол.

Доверието в здравната система се изгражда с прозрачност и партньорство. Институциите имат отговорността да осигуряват контрол и правилно разходване на публичните средства, а гражданите имат възможността да бъдат активна част от този процес.

Активирането на "еЗдраве" е лесна стъпка към повече информираност, повече сигурност и повече увереност, че здравните права са защитени.

Ивайло Захариев

Всеки от нас иска здравната система да бъде честна и прозрачна. Поставете началото с една проста проверка. С "еЗдраве" виждате какви прегледи, изследвания и лечение са отчетени на ваше име. Ако откриете нередност, можете да подадете сигнал до НЗОК.

Така заедно пазим и своите права, и публичните средства. От 29 юли активирайте "еЗдраве" с помощта на НЗОК и Министерството на здравеопазването на изнесени пунктове в цялата страна.

Активирайте "еЗдраве"!