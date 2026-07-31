Епидемията от ебола в ДР Конго стана втората най-мащабна в историята

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Настоящата епидемия от ебола в Демократична република Конго е втората по мащаб в света, откакто се води статистика, показват правителствени данни. В същото време разпространението на заразата продължава да изпреварва усилията за овладяването ѝ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

ДР Конго съобщи днес, че случаите вече са 3532, като това надхвърля общия брой, регистриран при епидемията през 2018-2020 г., когато те бяха 3481.

Смъртните случаи са 1556, съобщи конгоанското министерство на комуникациите в изявление в Екс.

Само епидемията в Западна Африка през 2014–2016 г. е била по-мащабна. Според Световната здравна организация тогава в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне са регистрирани 28 616 заразени и 11 310 смъртни случая.