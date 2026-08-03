В Acibadem всеки пациент получава най-подходящия, индивидуализиран и основан на доказателства план за лечение, чрез мултидисциплинарен подход.

Диагнозата „рак“ често се възприема като повратен момент в живота на човек. Благодарение на съвременните методи на лечение, в Acibadem Турция приемат онкологичните заболявания като състояния, които могат да бъдат лекувани с подходящите терапии, така че пациентите да продължат да живеят активно и пълноценно. Това е основна цел по време на целия лечебен процес.

Всеки пациент е различен и всяко онкологично заболяване има свои уникални биологични характеристики. Най-добри резултати се постигат при съчетаването на съвременни диагностични методи, молекулярни изследвания, системни терапии, хирургично лечение, лъчелечение, поддържащи грижи и внимателно проследяване на пациентите.

Идентифициране на генетични промени в туморните клетки и прицелване в тях

Днес молекулярните изследвания играят ключова роля в лечението на рак. Когато бъдат установени специфични мутации в туморните клетки, могат да се използват таргетни лекарства, които селективно атакуват тези клетки с цел овладяване на заболяването, обяснява медицинският онколог проф. д-р Йозлем Сьонмез.

Таргетни терапии се прилагат при някои от най-често срещаните онкологични заболявания, включително рак на белия дроб, рак на гърдата и тумори на стомашно-чревния тракт. При пациенти с установени мутации, тези терапии могат да осигурят ефективен контрол над болестта с персонализиран подход.

Изборът на таргетен медикамент зависи от вида на онкологичното заболяване. Някои от тези лекарства се прилагат преди операция, за да намалят размера на тумора и да подобрят резултатите от хирургичното лечение. Други се използват след операция за унищожаване на останалите туморни клетки и намаляване на риска от рецидив. В определени случаи те могат да доведат до излекуване, а в други – да осигурят контрол върху заболяването.

Лечение на рак с ЯМР-насочвана лъчетерапия

MR-Linac е апарат за лъчетерапия с интегриран ЯМР. Това е значително предимство, тъй като повечето конвенционални устройства използват компютърна томография (CT). При лъчетерапия качеството на изображението е от решаващо значение. Колкото по-ясно се визуализират туморът и околните тъкани, толкова по-прецизно може да бъде насочено облъчването.

С помощта на вграден ЯМР, целевата зона се определя с изключителна точност. Това позволява прилагането на по-високи дози радиация директно върху тумора, като същевременно се щадят максимално здравите тъкани.

MR-Linac може да се използва при широк кръг пациенти, особено при тумори, разположени в коремната кухина, таза и гръдния кош. Едно от основните показания е ракът на простатата, при който могат да бъдат постигнати резултати, сравними с тези от хирургично лечение. При рак на панкреаса MR-Linac също дава надежда за пациентите.

До момента в Acibadem с тази технология са лекувани над 1500 пациенти.

Прецизна хирургия осигурява възможно най-добрите резултати

Хирургичното лечение играе ключова роля за постигането на оптимални резултати в лечението на рак. В определени случаи, като доброкачествени мозъчни тумори или локализирани тумори на бъбрека, пълното отстраняване на тумора може да доведе до излекуване. При рак на простатата хирургичното отстраняване на простатната жлеза може да елиминира заболяването. При някои видове тумори, като ранните стадии на рак на белия дроб и рак на гърдата, хирургичното отстраняване на тумора представлява основна част от лечението. Това означава, че при успешно извършена операция много пациенти могат да постигнат ефективен контрол върху заболяването.

През последния четвърт век хирургията се промени значително – от традиционните отворени операции към минимално инвазивните техники, които позволяват по-бързо възстановяване и по-нисък риск от усложнения. Днес във водещите медицински центрове по света голяма част от онкологичните операции се извършват лапароскопски или с роботизирани технологии, през малки отвори вместо големи хирургични разрези. В Acibadem, в зависимост от вида на онкологичното заболяване, отдават приоритет именно на тези съвременни подходи.

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