УНИЦЕФ и СЗО призовават държавите: подкрепете кърменето!

В навечерието на Световната седмица на кърменето със съвместно изявление излязоха изпълнителният директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел и генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус

Ог 1 са 7 август се провежда Световната седмица на кърменето. По тозиповод от УНИЦЕФ разпространиха съвместно изявление на изпълнителния директор на УНИЦЕФ Катрин Ръсел и на генералния директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, в което се казва:

"Държавите са призовани да укрепят подкрепата за кърменето и здравните системи, за да се даде на всяко дете здравословен старт в живота. Но твърде много майки и семейства по света все още нямат достъп до услуги и интервенции, които позволяват и подкрепят кърменето.

Kърменето е един от най-простите и най-ефективни начини за опазване на здравето на детето. То осигурява на бебетата и малките деца необходимите хранителни вещества, укрепва имунитета им, помага за предпазване от сериозни заболявания и подпомага когнитивното им развитие.

За майките кърменето носи и важни ползи за здравето, като спомага за намаляване на риска от незаразни заболявания като рак на гърдата и яйчниците, както и диабет тип 2.

Окуражаващо е, че кърменето по света се увеличава. Процентът на децата, които приемат само кърма през първите шест месеца от живота си се е повишил от около 37 % през 2012 г. до над 47% днес. През последните пет години разпространението на кърменето до навършване на две години се е повишило от 38% на 50%.

Тези постижения показват, че устойчивите инвестиции в политики и програми за майките и семействата дават резултат. Въпреки това напредъкът остава неравномерен, като много страни изостават от глобалните цели. Обхватът на услугите в подкрепа на кърменето остава нисък, политиките се прилагат непоследователно, а качеството на услугите често е незадоволително, особено в условия на ниски доходи, нестабилност и хуманитарни кризи.

Данните са ясни: сред най-ефективните мерки за насърчаване и подкрепа на кърменето са осигуряването на квалифицирана подкрепа в рамките на здравната система, консултирането на общностно равнище, политиките за подкрепа на майчинството, както и защитата на семействата от агресивния маркетинг на търговските млечни формули.

Ползите биха били значителни: увеличаването на нивата на кърмене би могло да предотврати почти 400 000 смъртни случая сред децата и около 140 000 смъртни случая сред майките всяка година. Всеки 1 щатски долар, инвестиран в насърчаването на кърменето, генерира икономическа възвръщаемост от около 59 щатски долара чрез по-ниски разходи за здравеопазване, подобрено когнитивно развитие на децата, по-високо ниво на образование и по-високи доходи през целия живот.

По повод Световната седмица на кърменето, под надлсова: "Кърменето за устойчив старт в живота: укрепване на това, което работи", УНИЦЕФ и СЗО призовават държавите да предприемат следните мерки:

• Укрепване на здравните системис цел осигуряване на качествена подкрепа за кърменето на майките и новородените

• Разширяване на програмите за консултиране в общността и програмите за взаимна подкрепа

• Пълно прилагане и спазване на Международния кодекс за търговия със заместители на майчиното мляко

• Инвестиране в платен отпуск по майчинство и политики за подкрепа на работното място

• Включване на мерки за насърчаване на кърменето в предродилните, перинаталните и следродилните здравни грижи

• Поддържане и разширяване на подкрепата за кърменето в хуманитарни ситуации и други нестабилни условия

Кърменето е от жизненоважно значение. Чрез инвестиции в доказани решения можем да осигурим на всяко дете най-добрия възможен старт в живота и да гарантираме, че всяка майка получава необходимите грижи и услуги".

Каква е ситуацията в България?

Към момента България не разполага с актуални, регулярно събирани и национално представителни данни, които да позволяват проследяване на практиките за кърмене и оценка на напредъка спрямо глобалните цели. Необходимо е събирането на данни за ранното започване на кърменето, изключителното кърмене през първите шест месеца и продължаването на кърменето до двегодишна възрастда бъде включено в устойчив национален механизъм за наблюдение. Надеждните данни са важни за планирането на политики и услуги и за насочването на подкрепата към майките и семействата, които най-трудно достигат до нея.

Наред с подобряването на данните е необходимо майките да получават навременна и достъпна подкрепа за успешно започване на кърменето през целия период – от бременността и първите часове след раждането до завръщането у дома и в общността. Това включва подходящо подготвени медицински специалисти, които да оказват практическа помощ и насоки за кърмене в лечебните заведения, както и последващо консултиране в дома и в населеното място.

УНИЦЕФ България насърчава здравните и лечебните заведения, медицинските специалисти от доболничната и болничната помощ, общинските услуги и гражданските организации да развиват и разширяват инициативите за подкрепа на кърменето, така че всяка майка да има достъп до своевременна и квалифицирана помощ при започването и продължаването на кърменето.