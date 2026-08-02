На 83 г. Мик Джагър е обсебен за тялото си: по 2 часа на ден - йога, плуване, колело, кикбокс

За желязната дисциплина го вдъхновява баща му, който е бил учител по физическо

Присъствието на Мик Джагър на световното по футбол предизвика много вълнения. Начинът, по който поклати главата си при загубата на Англия от Аржентина, се превърна в меме в социалните мрежи, а коментатори шеговито подхвърлиха, че рок легендата вероятно ще се справи по-добре от някои мотаещи се по терена футболисти.

Фронтменът на “Ролинг Стоунс” е известен с енергичното си поведение на сцената повече от 60 г. В началото на кариерата му го отдаваха на младостта, наркотиците и алкохола, но напоследък все повече се говори за невероятната му спортна дисциплина. А и самият Джагър наскоро хвърли малко светлина как поддържа форма.

Преди да отпразнува 83-ия си рожден ден, рок легендата разкри, че е обсебен от грижата за тялото си. Той спазва диета за професионални атлети и тренира редовно. Запалва се по този въпрос още като дете от баща си, който е учител по физическо. “Той ме научи да се движа непрекъснато, за да не се отпускам, и това е дисциплина, която остана с мен през целия ми живот”, казва музикантът.

Мик Джагър

отделя по два-три часа за физическа активност

поне шест дни седмично. Освен фитнес упражнения прави йога, пилатес, плува, кара колело и тренира кикбокс. Даже танцува балет, защото това му помага да поддържа перфектен баланс и координация при извършване на резки движения, докато тича енергично на сцената. Изчислено е, че навърта около 20 километра по време на концерт, което малцина от по-младите му колеги са в състояние да правят, докато пеят.

Джагър обаче си е изградил система как да се подготвя за концерти. Преди всяко турне прави ежедневни кросове от над 10 километра, като редува дълги разстояние със спринтове. По време на някои тренировки и пее, за да тренира белите си дробове да издържат на аеробно натоварване без достатъчно въздух. Музикантът признава, че с напредване на възрастта енергичните му сценични изяви изискват все по-голямо внимание. Не може да прави нещата толкова бързо и трябва да е по-отговорен към тялото си.

Въпреки това не е готов да се откаже от тях, защото те са част от начина, по който създава музика и се забавлява. А и вярва, че спазването на строга дисциплина на хранене и спорт през целия живот ще му позволи още да изнася концерти и да записва албуми. Последният от тях бе пуснат в началото на юли. Foreign Tongues бе записан за по-малко от месец в Лондон със специалното участие на Пол Маккартни. Това е 25-ият студиен албум на “Ролинг Стоунс” и идва след Hackney Diamonds, който бе издаден през 2023 г. и оглави музикалните класации в 19 държави, спечелвайки “Грами”.

Във видеото за сингъла от новия албум британската група за първи път използва изкуствен интелект за дигитално подмладяване на лицата на музикантите. Макар експериментът да бе приет добре от феновете им, Джагър заяви, че съвременните технологии няма да бъдат основни в бъдещите им творчески проекти, както се случва при други изпълнители.

“Никой не иска да бъде имитиран от AI. Аз поне не желая някой просто да пуска музика, която звучи точно като “Ролинг Стоунс”. Според мен точно това е погрешно. Ако си истински творец, няма да го правиш”, обясни рокаджията. Той смята, че изкуственият интелект може да се използва за ускоряване на звукозаписната работа и автоматизирането на някои скучни задачи от нея, но не и да имитира творческия процес по създаване на музика.

А и самият той чувства, че все още става за тая работа. Докато много негови колеги се обръщат към миналите си успехи, когато достигнат зряла възраст, Джагър

се опитва да живее в настоящето

и да черпи творческо вдъхновение от него. “Не искам постоянно да повтарям едни и същи истории отпреди петдесет години. Трябва да живееш в нещата, които се случват сега”, споделя музикантът.

Затова, макар да е сред най-големите звезди на рока, той продължава да изучава вокални техники на други музиканти. Казва, че го прави, за да подобри някои аспекти в пеенето си, които все още не е усвоил, а и да има съвременно звучене. Наскоро слушал американския соул изпълнител Ал Грийн, за да разбере как превключва от естествения си глас към фалцет в рамките на една и съща фраза, но още се учи да го прави.

Докато работи по нови парчета на “Ролинг Стоунс”, той избягва всякакви музикални препратки към най-големите хитове на групата. Целта е да създава песни, които звучат актуално, а не версии на нещо познато. Някои от биографите на групата твърдят, че това до голяма степен се дължи точно на любопитството на Джагър да продължава да учи дори когато вече няма какво да доказва. По този начин той запазва творческата енергия на бандата, а и се грижи за собственото си дълголетие.

Покрай любимата си рокаджията се насочи и към балета

След края на световното по футбол, където викаше за отбора на родната Англия, Мик Джагър се появи на фестивал в Калифорния. Там той подкрепи дългогодишната си приятелка и годеница Мелани Хамрик.

39-годишната балерина бе продуцент на танцовия галаконцерт на събитието, съчетаващ класически балет с музика на “Ролинг Стоунс”. Мелани Хамрик и преди е черпила вдъхновение от творчеството на любимия си. Даже двамата обявиха в началото на годината, че пишат съвместно балет, в който тя ще изпълнява главната роля и ще бъде хореограф.

Джагър среща Мелани Хамрик през 2014 г. в Токио по време на турне. Много бързо след това заживяват заедно. Двамата са родители на 9-годишния Деверо, който е по-малък от една от правнучките на рокаджията, известен с бурния си любовен живот.

Джагър е баща на 8 деца от пет различни жени, като се твърди, че е имал сексуални контакти с повече от 4000 дами, включително съпруги на приятели и колеги.

Младата Мелани обаче изглежда успя да го укроти по този въпрос. През 2023 г. тя бе забелязана да носи голям диамантен пръстен и стана ясно, че двамата са се сгодили.

Според запознати обаче е малко вероятно да се стигне до сватба, тъй като рокаджията не вярва в брака. Той има два провалени зад гърба си и смята, че любовта не се крепи на подписи.