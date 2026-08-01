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Празни и разрушени отделения посрещнаха здравната министърка в болницата в Ловеч

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Здравната министърка Катя Ивкова на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ

С празни и разрушени отделение болницата „Проф. д-р Параскев Стоянов" АД в Ловеч посрещна здравната министърка Катя Ивкова. По случая тя разпореди проверка на Изпълнителна агенция "Медицински надзор" в лечебното заведение. Болницата е една от многото държавни лечебни учреждения, които от години се борят с хроничен недостиг на средства, кадри и ефективно управление.

В проверката се включи и ресорният заместник-министър д-р Ивиан Бенишев, отговарящ за лечебните заведения, съобщиха от пресцентъра на здравното министерство. 

"Проверих пет-шест отделения, от тях пациенти имаше само в едно", заяви Ивкова.

Тя провери състоянието на материалната база и как функционират отделенията. Проверката в ловешката болница започна, след като се разбра, че финансовото ѝ състояние е тежко и трябват мерки за управлението на лечебното заведение в областния град. 

"Освен лошото финансово състояние, е налице и безстопанственост по отношение на управлението на болницата. Има цял етаж, който преди е функционирал като отделение по Урология, който е почти разрушен, дори не е направен опит да се изнесе старата мебелировка, да се направи планиране за преобразуване на това отделение в друго".

Според министърката е необходима по-ефективно управление и съвместни действия между ръководството и медицинските специалисти за стабилизиране на болницата. 

„Лечебното заведение работи на около 30%, с това няма как да се постигне необходимата финансова стабилност. Трябва да бъдат преодолени негативите в управлението на болницата, защото гражданите на гр. Ловеч заслужват да получат качествена здравна помощ от държавното лечебно заведение", заяви тя.

Посещението на министър Ивкова завърши с разговор с началниците на всички отделения, по време на който те имаха възможност да поставят директно въпросите и проблемите, с които се сблъскват в ежедневната си работа.

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Здравната министърка Катя Ивкова на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ
Здравната министърка Катя Ивкова на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ
Здравната министърка Катя Ивкова и заместник-министър Ивиан Бенишев на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ
Здравната министърка Катя Ивкова на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ
Здравната министърка Катя Ивкова на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ
Здравната министърка Катя Ивкова и заместник-министър Ивиан Бенишев на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ
Здравната министърка Катя Ивкова на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ
Здравната министърка Катя Ивкова на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ
Здравната министърка Катя Ивкова и заместник-министър Ивиан Бенишев на проверка в ловешката болница СНИМКА: МЗ

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