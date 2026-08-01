Изкуствен интелект може да покаже риск от деменция

Нов метод, при който изкуствен интелект анализира мозъчната активност по време на сън, може да помогне за установяването на повишен риск от развитие на деменция. За целта ще сравнява действителната възраст със степента на остаряване на мозъка. Това съобщи ScienceDaily, цитирайки научното списание JAMA Network Open.

Изследването е ръководено от учени от Калифорнийския университет в Сан Франциско (UCSF) и Медицинския център Beth Israel Deaconess в Бостън.

Изкуственият интелект оценява т.нар. „възраст на мозъка“, като анализира електрическите сигнали, регистрирани чрез електроенцефалография (ЕЕГ) по време на сън. Учените установяват, че когато мозъкът функционира като „по-стар“ от действителната възраст на човека, рискът от деменция нараства. При всяко увеличение с 10 години на разликата между машинно изчислената възраст на мозъка и хронологичната възраст на човека вероятността от развитие на заболяването се повишава с близо 40 процента. Хората, чийто мозък функционира като „по-млад“ от реалната им възраст, имат по-нисък риск, пише БТА.

Изследователите разработват модел за машинно обучение, който комбинира 13 микроскопични характеристики на мозъчните вълни, регистрирани чрез ЕЕГ. Моделът е приложен върху данни от около 7000 души на възраст между 40 и 94 години, участвали в пет отделни проучвания. В началото никой от тях не е страдал от деменция, а по време на проследяване, продължило между 3,5 и 17 години, заболяването се развива при около 1000 участници.

Анализът показва, че фини модели в мозъчните вълни по време на сън предоставят информация, която стандартните показатели за съня не могат да уловят.

„Общите показатели за съня не отразяват напълно сложната и многопластова физиология на съня“, казва водещият автор на изследването Юе Лън, доцент по психиатрия в Медицинския факултет на UCSF.

Сред показателите, използвани за оценка на възрастта на мозъка, са делта-вълните, характерни за дълбокия сън, и кратките периоди на бърза мозъчна активност, за които се смята, че подпомагат формирането и съхраняването на спомените. „Мозъчната активност по време на сън ни дава измерим поглед върху това как остарява мозъкът“, казва Лън.

Според учените оценката на възрастта на мозъка чрез ЕЕГ може в бъдеще да се превърне в неинвазивен метод за ранно откриване на повишен риск от деменция, включително с помощта на носими устройства за мониторинг на съня при използване у дома.

„По-добрият контрол върху здравословното състояние, като например намаляването на индекса на телесната маса и увеличаването на физическата активност с цел да се намали вероятността от сънна апнея, може да окаже влияние. Но няма магическо хапче за подобряване на здравето на мозъка“, посочва Хаоци Сун, първи автор на изследването и асистент по неврология в Медицинския център Beth Israel Deaconess в Бостън.