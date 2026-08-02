Проф. Кантарджиев: Да се готвим и ние за Западнонилската треска

Разпространява се от нашенските комари

За да не ви ухапе през дрехата, трябва да сте с две тънки фланелки, съветва той

90% от безплодието у нас, е от лошо лекувани полово предавани болести

Всяка година има няколко десетки смъртни случая заради Западнонилската треска в Гърция, в Република Северна Македония, в Сърбия и в Румъния, също така има случаи. Трябва да се готвим и ние. Това заяви пред БНТ проф. Тодор Кантарджиев, бивш директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

"Ако 200 души са ухапани от комар, който носи вируса на Западнонилската треска, един прави тежко усложнение на мозъка. Обикновено това са хора в имунен дефицит и над 60 г. Инфекцията е доста тежка, когато се засегне централната нервна система. 80% от ухапаните не разбират, обаче правят имунен отговор. 20% две седмици са неразположени, имат болки по мускулите и ставите, някои даже вдигат температура", обясни той.

Трябва да се знаят три неща. Тя се разпространява от птици и от коне. Второ - разпространява се от нашенските комари. Не търсим екзотични комари. Нашите си я разпространяват", каза проф. Кантарджиев.

"Не забравяйте репелентите. Има една тънкост - комар, за да не ви ухапе през дрехата трябва да сте с две тънки фланелки. Ако е през 1 - хапят, даже някои по-настървени и през дънките. Отивайки на места, където има много комари, ползвайте репеленти, мажете дрехите си. Възрастните могат да мажат кожата си, децата - само дрехите. И не забравяйте машинките за комари в контакта за през нощта", заяви той.

"90% от безплодието в българските семейства, е от недобре лекувани полово предавани болести. Трябва една програма и много добро спазване на диагностиката", каза проф. Кантарджиев.

Осем случая на западнонилска треска, включително седем лабораторно потвърдени и един, класифициран като вероятен, са регистрирани в Северна Македония.

Рязко увеличение на случаите на Западнонилска треска отчита и Националната организация за обществено здраве на Гърция. Четирима души на възраст над 65 години са починали.

Западнонилска треска е трансмисивно заболяване при хора и животни (зооноза), причинявано от вирус от семейство Flaviviridae. То е арбовирусна инфекция, тясно свързана със заболяванията жълта треска, енцефалита Сейнт Луис, денге и други, чиито вектори са комарите и клинично се демонстрират с енцефалит.

До средата на 20 век западнонилската треска се е срещала единствено в тропичните и субтропичните области на Африка и Азия. В последните години обаче тя активно разширява областите си на обхват. През 1999 г. е регистрирана за пръв път и на американския континент.

Вектори на заболяването са комари от род Culex. Боледуват основно птици, но също така и хора, коне, кучета, котки, прилепи, скунксове, катерици, алигатори. Заразяват се след ухапване от комар и доста по-рядко от кърлеж. Заболяването протича с признаци инфлуенца – треска, слузести изтечения от носа, възпаления на лигавиците. При по-тежките случаи се наблюдава възпаление на мозъка (енцефалит). Смъртността при хората е ниска и в повечето случаи заболяването протича безсимптомно – 80% преболедуват без да показват клинична изява, а смъртността е в рамките на 10% от боледуващите с проявени клинични признаци. Резервоари на вируса са предимно птици и много по-рядко коне.