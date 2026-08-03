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Д-р Гергана Николова: Главоболие и гадене са сред първите признаци на топлинен удар

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д-р Гергана Николова

Това, което аз наблюдавах тези дни, е, че на плажа, под чадърите, в 14:00 часа има бебета, които нямат и годинка. Кърмят се под чадъра. Това не е времето, в което едно кърмаче трябва да бъде на плажа". Това каза д-р Гергана Николова, заместник-председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари пред Нова телевизия.

„Има приятни места в хотела, където можем да прекарваме това време. Трябва да приемаме течности, да консумираме повече плодове и зеленчуци и да се наслаждаваме на почивката", съветва д-р Николова.

„При прегряване човекът трябва  да бъде отведен на по-хладно място. Ако е в състояние да пие, да му дадем течности. Да повдигнем краката му малко по-високо, за да подобрим кръвообращението. Ако повръща, не трябва да му даваме абсолютно нищо през устата", каза д-р Николова.

Най-характерното за топлинния удар е главоболието и гаденето.

„Вирусите обикновено не започват само с главоболие – има втрисане, има повишаване на температурата. При топлинния удар също може да има повишаване на температурата вследствие на прегряването и обезводняването. В крайна сметка има медицински специалисти. Не е нужно всички да бъдем лекари", коментира д-р Николова.

За климатиците също съветва да не са настроени с прекалено голяма разлика от външната температура. Ако на вън е 40 градуса, климатикът не е добре да е настроен на 17, казва тя.

„Когато сте били на много горещо и кръвоносните съдове са силно разширени, а после влезете в много студено помещение, те рязко се свиват. Тогава при пациентите със сърдечносъдови заболявания рискът от проблеми значително се увеличава", казва д-р Николова.

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д-р Гергана Николова

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