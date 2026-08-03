Подуване, акне и лошо настроение: Как хормоналният спад преди цикъл влияе на жените

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Все повече жени споделят в социалните мрежи, че в дните преди менструацията се чувстват по-малко привлекателни, подути, уморени и емоционално нестабилни. Явлението, популярно в TikTok като „лутеалната грозота" (от английски - luteal uglies), предизвика милиони гледания и постави въпроса дали тези промени са реални или са просто поредната интернет тенденция.

„Само на мен ли ми се струва, или съм най-грозният човек на света?" – пита жена на около 30 години във видео в TikTok, придружено с надпис „POV: момичетата в лутеалната фаза". Клипът е гледан над 2,4 милиона пъти, а стотици жени коментират, че преживяват същото.

Според д-р Луиз Нюсън, общопрактикуващ лекар и специалист по женски хормони, симптомите по време на лутеалната фаза – втората половина на менструалния цикъл, която приключва с началото на менструацията – могат да бъдат напълно реални.

„Хормоните влияят върху кожата, колагена, съня и настроението. Много жени забелязват, че кожата им става по-суха, тенът изглежда по-блед, появяват се пъпки, подуване и промени във формата на гърдите", обяснява тя пред Би Би Си.

25-годишната Елена Спейвън казва, че през този период се чувства „изключително подута".

„Кожата ми изглежда безжизнена, лицето ми е по-уморено, а гърдите ми са по-тежки и болезнени", споделя тя.

Според д-р Хелън О'Нийл, преподавател по репродуктивна и молекулярна генетика в Лондонския университетски колеж, причината е в хормоналните промени. В дните преди менструацията нивата на естроген спадат, а прогестеронът се повишава, което стимулира производството на себум, задържането на течности и може да доведе до подпухнало лице, общо подуване и чувствителност в гърдите.

Освен физическите промени, много жени описват и когнитивни и емоционални симптоми.

„Чувствам се летаргична, напълно немотивирана и сякаш мозъкът ми работи на забавен каданс", казва Елена. „По-разсеяна съм, забравям повече и не ми се общува", добавя тя.

30-годишната Хенриета също разказва, че през лутеалната фаза изпитва силно раздразнение, чувство на безполезност и дори натрапчиви спомени за неприятни преживявания.

„Понякога ми е трудно да си спомня елементарни думи по време на разговор, зрението ми се замъглява и не мога да се концентрирам. Това е особено неудобно на работа", казва тя.

По думите на д-р Нюсън тези симптоми често се подценяват и се определят като „обикновен ПМС (Предменструалният синдром)".

„Жените действително страдат и това влияе върху способността им да работят, да общуват и да функционират нормално", подчертава тя.

Според специалистите хормоналните промени могат да окажат влияние и върху личните отношения. Хенриета признава, че през този период по-лесно се дразни на партньора си, а в отношенията с приятели или споделя прекалено много, или напълно се изолира.

36-годишната предприемачка Шарлот Додс, майка на две деца, казва, че подуването, пъпките и липсата на концентрация сериозно се отразяват на увереността ѝ.

„Когато работиш за себе си, календарът ти не може да спре само защото хормоните ти се променят", казва тя.

Експертите смятат, че е необходимо повече образование по темата за менструалния цикъл, тъй като много жени научават за лутеалната фаза едва чрез социалните мрежи.

Д-р О'Нийл препоръчва жените да възприемат този период като „предвидима и временна фаза", както и да обръщат внимание на храненето и хидратацията. Ограничаването на солените храни, алкохола и преработените продукти, както и поддържането на физическа активност, могат да помогнат за намаляване на подуването и възпалението.

Д-р Нюсън подчертава, че ако симптомите са силно изразени и пречат на ежедневния живот, жените трябва да потърсят медицинска помощ.

„Ако не получите адекватен отговор при първото посещение, потърсете второ мнение. Тези симптоми не бива да се приемат като нещо, с което жените просто трябва да се примирят", казва тя.