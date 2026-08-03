Бръснари спасяват клиентите си от рак на кожата

Възможно ли е посещение на бръснар да предотврати появата на рак на кожата? Оказва се, че барбърите имат ключова роля в превенцията и ранното диагностициране на това състояние сред мъжете.

Това показа изследване на университета в Портсмут, Великобритания, резултатите от което са цитирани от Medical Express. Градът е известен с високите нива на меланом (рак на кожата), от който боледуват жителите му. Случаите сред тях надвишават с повече от 1/3, или 35% средното ниво за цяла Великобритания.

Бръснари от града са анкетирани с цел да се проследят техните собствени навици, свързани с нанасянето на слънцезащита, сегашната им практика с клиентите, както и доколко са готови да се присъединят към каузата за превенция срещу меланома. Както е известно, защитата от ултравитолетовите лъчи - ежедневно нанасяне на крем с фактор, е стандартът за опазване от поява на кожен рак.

Въпреки че малък брой от бръснарите към момента имат практика да разговарят с клиентите си по въпроса за слънцезащитата, повече от половината запитани споделят, че биха го правили в бъдеще (55%). Всеки четвърти обмисля да започне да нанася UV защита като финален щрих, а 35% са готови да продават продукта в студията си.

Ракът на кожата е сред най-често диагностицираните злокачествени заболявания във Великобритания и нивата продължават да нарастват. Почти 9 от 10 случая са свързани с ултравиолетова (UV) радиация от слънцето, а повече от 80% се появат по главата и врата - зони, които често се излагат на слънчева светлина през деня. Мъжете са подложени на голям риск - 1 от 4-ма британци развива меланом през живота си.

Самите стилисти на мъжки коси и бради са сравнително стриктни в личната си превенция - проучването разкрива, че 57% от тях ползват слънцезащита често или ежедневно. 17% обсъждат тази стъпка от грижата за кожата с клиентите си.

Засега само 9% разкриват, че са нанасяли защитен крем на посетителите си, като предстои тази тенденция да се подобри - повече от четвърт (26 %) биха добавили UV защитен крем като завършваща стъпка след процедурите в салона.

Бръснарите в страната вече имат опит в психическата подкрепа, проследяването на кръвното, изследвания за холестерол и кампании, свързани с борба срещу рака, особено насочени към мъже, които са по-малко склонни да се ангажират с традиционни здравни изследвания.

"Откритията разкриват, че бръснарите представляват важен ресурс в сферата на публичното здраве. Те имат редовен контакт с мъжете, често виждат зони от главата и врата, които клиентите трудно биха забелязали сами и са подходящи за започване на кратки разговори за използването на слънцезащита.

Малките намеси в доверена среда биха помогнали да се намали рискът от бъдещо развитие на рак на кожата", казва Флеминг - изследователски сътрудник от факултета по дентални здравни професии към университета в Портсмут.

На база резултатите от изследването Флеминг прави кампания по разпространение на 1000 безплатни слънцезащитни крема в град Портсмут. Тя стартира през юни, когато UV индексът е в своя пик във Великобритания. Така бръснарите могат да предлагат слънцезащита на клиентите си веднага след подстрижката, като по този начин помагат да се нормализират разговорите за защита от меланом.

Стратегията цели да се разшири достъпът до UV защитни кремове и да насърчи мъжете да я използват.