Диета с по-малко протеини може да е ключ към дълголетието

Диетите с високо съдържание на протеини станаха една от най-популярните здравословни тенденции напоследък. Ново проучване обаче показва, че за много хора по-ниският прием на протеини може да бъде по-полезен и да понижи риска от редица заболявания, свързани със стареенето, съобщи "Евронюз".

Учени от Университета на Уисконсин–Мадисън в САЩ анализираха над 300 научни изследвания и стигнаха до извода, че въпреки препоръките за богато на протеини хранене, ограничаването на приема им може да намали риска от диабет, някои видове рак и други възрастово обусловени заболявания.

Според ръководителя на изследването Дъдли Ламинг високият прием на протеини безспорно подпомага изграждането на мускулна маса и възстановяването след физическо натоварване. Проблемът е, че повечето хора водят заседнал начин на живот и приемат значително повече протеини, отколкото реално са им необходими.

Изследването показва, че хранителен режим с по-ниско съдържание на протеини подобрява обмяната на веществата, намалява мастната тъкан, увеличава енергоразхода и подпомага контрола на кръвната захар. Както при хора, така и при животни подобен режим води до по-добра чувствителност към инсулина и по-малко телесни мазнини, дори когато общият прием на калории е по-висок.

Учените свързват тези ефекти с хормона FGF21, чиито нива се повишават при нисък прием на протеини. Той стимулира по-ефективното изгаряне на енергия и подпомага метаболизма.

Освен това ограничаването на протеините активира процес, известен като автофагия – естествен механизъм, чрез който организмът разгражда и отстранява увредени клетъчни структури и белтъци. Според изследователите това подпомага поддържането на клетките „по-млади" и може да забави процесите на стареене.

Авторите подчертават, че подобен хранителен режим не е подходящ за всички. Ограничаването на протеините не се препоръчва при бременни жени, деца в период на растеж, възрастни хора с риск от загуба на мускулна маса, както и при хора, възстановяващи се след тежки травми или операции.

Европейският орган за безопасност на храните (EFSA) и Световната здравна организация (СЗО) препоръчват дневен прием от около 0,83 грама протеин на килограм телесно тегло. Според учените бъдещите препоръки трябва да бъдат по-индивидуализирани и да отчитат не само възрастта, но и нивото на физическа активност на всеки човек.

Изследователите заключават, че много хора вероятно приемат повече протеини, отколкото организмът им се нуждае, но оптималният хранителен режим трябва да бъде съобразен с индивидуалното здравословно състояние и начина на живот, пише БГНЕС.