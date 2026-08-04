ВМА улеснява пациентите с онлайн записване за прегледи по НЗОК

Военномедицинска академия (ВМА) разширява възможностите за достъп до специализираната извънболнична помощ, като въвежда онлайн записване на часове за кабинетите в Поликлиниката на лечебното заведение, които работят с направление от общопрактикуващ лекар (бл. МЗ-НЗОК №3). Това съобщиха от пресцентъра на лечебното заведение.

Новата електронна услуга е създадена в отговор на постоянно нарастващия интерес към специалистите на ВМА и има за цел да улесни пациентите при организацията на техните прегледи. Чрез платформата те ще могат по всяко време на денонощието да изберат удобни за тях дата и час, както и конкретен специалист, който приема по линия на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Онлайн записването осигурява по-бърз и лесен достъп до свободните часове, без необходимост от телефонно обаждане или посещение на място единствено с цел запазване на час. Системата предоставя актуална информация за графиците на специалистите и дава възможност всеки пациент сам да организира посещението си според своите ангажименти.

Въвеждането на услугата е част от последователните усилия на ВМА за развитие на електронните услуги и повишаване качеството на административното обслужване. Целта е, наред с високото ниво на медицинската експертиза, пациентите да получават и все по-удобен, достъпен и съвременен начин за комуникация с лечебното заведение.

Онлайн записването е достъпно през официалния сайт на Академията на адрес: https://reservations.vma.bg.

За пациентите, които предпочитат досегашния начин на записване, възможността за запазване на час по телефон 02/92 26 114 остава активна всеки работен ден от 13:00 до 15:00 часа. Чрез същия телефон пациентите могат и да отменят вече записан час, когато поради възникнали обстоятелства няма да могат да го посетят.