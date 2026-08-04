Нови правила ограничават лекарствата за най-болните у нас

Асоциацията на вносителите на нерегистрирани лекарствени продукти за лечение на редки болести публикува декларация против предложените промени в реда за осигуряване на неразрешени в България лекарства за редки и животозастрашаващи заболявания (законопроект вх. № 52-654-01-95/16.07.2026 г., § 2 – изменения в чл. 266а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина). Документът е изпратен до председателя на Народното събрание Михаела Доцова, министър-председателя Румен Радев, министъра на здравеопазването Катя Ивкова, председателя на Комисията по здравеопазване в парламента проф. Костадин Ангелов и ръководството и членовете на комисията.

В декларацията се настоява § 2 от законопроекта да бъде оттеглен или да бъде отхвърлен от Народното събрание. Проблемите с информацията и цените да бъдат решени по пътя, посочен от Комисията за защита на конкуренцията – прозрачност, публичност и отчетност, чрез оптимизация и усъвършенстване на действащия ред за доставка, а не чрез неговото премахване.

"Никакви промени в реда за осигуряване на тези лекарства да не се приемат без обсъждане с неправителствените организации, лекуващите специалисти и лечебните заведения, които всекидневно прилагат този ред. Зад всяка от тези доставки стои име, диагноза и семейство, което брои дните. Законодателят няма право да превръща дните им в процедурни срокове", настояват от асоциацията.