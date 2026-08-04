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Екип от специалисти по инвазивна електрофизиология в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша проведе първата в България процедура за катетърна аблация със системата PulseSelect™ - новo поколение технология за лечение на предсърдно мъждене (ПМ), базирана на пулсово електрическо поле (PFA). Процедурата премина успешно и без усложнения, а пациентите са в добро общо състояние.

С въвеждането на PulseSelect™ в клиничната практика у нас българските пациенти получават достъп до по-безопасно, прецизно и щадящо лечение на предсърдно мъждене.

Какво представлява технологията PulseSelect

За разлика от конвенционалните методи за аблация - радиочестотна (топлинна) или криоаблация (базирана на замразяване), – системата PulseSelect използва кратки, прецизно контролирани електрически импулси, които селективно увреждат сърдечните клетки, отговорни за възникването на предсърдното мъждене, без да засягат съседните тъкани и структури.

Какви са предимствата за пациента

По-висока безопасност за околните тъкани – Тъй като методът действа избирателно върху сърдечната тъкан, рискът от увреждане на хранопровода, диафрагмения нерв и белодробните вени – познати усложнения при топлинните методи, е значително намален.

Тъй като методът действа избирателно върху сърдечната тъкан, рискът от увреждане на хранопровода, диафрагмения нерв и белодробните вени – познати усложнения при топлинните методи, е значително намален. По-кратко времетраене на процедурата – Импулсната технология позволява по-бързо изолиране на белодробните вени в сравнение с традиционните техники, което съкращава времето под анестезия и общото пребиваване в болница.

Импулсната технология позволява по-бързо изолиране на белодробните вени в сравнение с традиционните техники, което съкращава времето под анестезия и общото пребиваване в болница. По-малко болка и дискомфорт по време и след процедурата – Прецизното и целенасочено въздействие намалява термичното увреждане на околните структури, което често е свързано с по-леко възстановяване.

Прецизното и целенасочено въздействие намалява термичното увреждане на околните структури, което често е свързано с по-леко възстановяване. По-кратък възстановителен период – Пациентите обичайно се възстановяват по-бързо и се връщат към ежедневните си дейности за по-кратко време след процедурата.

Пациентите обичайно се възстановяват по-бързо и се връщат към ежедневните си дейности за по-кратко време след процедурата. Висока ефективност при лечение на предсърдно мъждене – Клиничните данни от международни проучвания показват сходна или по-добра успеваемост в поддържането на синусов ритъм в сравнение с установените методи за аблация.

„Въвеждането на технологията PulseSelect в нашата практика е важна стъпка напред в лечението на предсърдното мъждене. Тя ни позволява да предложим на пациентите си по-прецизна, по-безопасна и по-щадяща процедура, съчетана с висока ефективност и кратък период на възстановяване“, коментира д-р Искрен Гарвански, дм, началник отделение Електрофизиология и Кардиостимулация към Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша.

Какво е „предсърдно мъждене“

Предсърдното мъждене е най-честото нарушение на сърдечния ритъм и е свързано с повишен риск от инсулт и сърдечна недостатъчност. Катетърната аблация е утвърден метод за възстановяване на нормалния сърдечен ритъм при пациенти, при които медикаментозното лечение не е достатъчно ефективно.

Серия от технологични иновации в електрофизиологията, въведени от Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Витоша

Технологията PulseSelect™ е най-новото постижение в последователните усилия на болницата да осигурява на българските пациенти достъп до водещи световни технологии в електрофизиологията:

2015 г. - първата в страната Carto 3 система за триизмерно картографиране на сърцето: методът позволява прецизно диагностициране и локализиране на механизимите на широк спектър аритмии, като прави тяхното лечение по-ефективно и безопасно. В същото време намалява рентгеновото облъчване за пациента и персонала.

2017 г. – първата инвазивна криоаблация в България: методът изолира източниците на аритмия чрез контролирано замразяване на тъканта около белодробните вени. За подходящо подбраните пациенти това осигурява щадящо минимално инвазивно лечение и по-бързо възстановяване.

2022 г. – първата в Югоизточна Европа система DiamondTemp™: радиофреквентният катетър с индустриални диаманти измерва и контролира температурата в реално време. Диамантеният връх отвежда топлината бързо и ограничава прегряването, което позволява по-прецизно и контролирано лечение с по-нисък риск от нежелано увреждане на околните тъкани.