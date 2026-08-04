Над 293 млн. евро за лекарства дали пациентите през 2025 г., а НЗОК поема все по-голям дял от доплащанията

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Парите от джоба на заболелите са 39% от здравните разходи в България, почти двойно над средното за ЕС

Българите са доплатили над 381 млн. лв. за лекарства по НЗОК през миналата година. 87 млн. евро са доплащанията от производителите, а 293 млн. евро са дали пациентите за лекарства. Най-много доплащат хората с диабет и сърдечни проблеми.

Това показва интерактивен калкулатор за доплащането в здравеопазването, разработен от здравния икономист Аркади Шарков и макроикономиста Стоян Панчев.

Дялът на доплащане от пациента процентно намалява - през 2023 г. той е 29,3%, а през миналата година пада до 26,8%. Като цифри обаче доплащането за лекарства продължава да расте с близо 72 млн. евро за две години.

При прием на 3 лекарства месечно един пациент доплаща средно 135 евро на година. Това е 66% от стойността на лекарствата, а Здравната каса поема 34% от разходите.

Докладите на Световната здравна организация сочат, че доплащанията от джоба на пациентите формират 39% от здравните разходи в България, или почти двойно над средното за ЕС (21%), като лекарствата за домашно лечение са посочени като основния фактор за тази тежест.

Най-много плащат пациентите в област Видин - 38,9% от стойността на лекарствата, а в София парите от джоба са най-малко - 26,5%.

Резултатите се базират на анализ на официалните месечни отчети на НЗОК за периода 2023 - 2025 г., съпоставени с Позитивния лекарствен списък на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Изчислена е точната сума, доплатена от пациентите за всяко лекарство, област и заболяване.